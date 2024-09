Johana Velandia, más conocida como ‘La Gorda’ de ‘La casa de los famosos’, no está atravesando por un buen momento. Al parecer, se habría quedado sin su herramienta más importante de trabajo y preciso para los meses de fin de año que suelen ser los más activos.

Según comentó en un video que compartió en otra de sus cuentas de respaldo, la plataforma de Instagram había decidido cerrar su perfil porque supuestamente estaba infringiendo las normas y reglas de la comunidad.

Velandia se caracteriza por hacer humor negro, por lo que constantemente habla del peso de las mujeres, entre otras cualidades. Sin embargo, según la plataforma, esto podría ser tomado como una manera de hacer ‘bullying’ en Internet, por lo que cerraron su perfil.

“Me tiene supertriste porque ahorita estoy en gira, tengo muchos trabajos que no había subido a mi otra cuenta, ya iba a llegar a los 700.000 seguidores. Me da risa porque como yo digo todo el tiempo ‘gordita’, entonces para ellos eso es ‘bullying’. Estoy muy aburrida”, afirmó Velandia.

A pesar de que la aplicación le da ciertos días para apelar la decisión, parece que por más de que intentó, no lo logró y perdió todo. Ahora mismo, en su cuenta de respaldo, tiene poco más de 5.000 seguidores, pues muchos se han compadecido de ella y entienden que al ser una figura pública, las redes sociales hacen parte de su trabajo y la manera en la que puede tener más ingresos.

Varios exintegrandes del ‘reality’ y amigos suyos se han unido para tratar de evitar aún más la caída, por lo que Diana Ángel, ‘Pantera’, Sebastián Gutiérrez, entre otros, compartieron el nuevo perfil de la comediante.

