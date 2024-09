Después de su participación en el ‘reality’ de convivencia del Canal RCN, la creadora de contenido terminó como una de las concursantes más queridas. Aunque no ganó, conquistó varios corazones por su carisma y su relación con Miguel Bueno, el hermano de Pipe Bueno.

Desde entonces, la barranquillera ganó varios seguidores y actualmente ya cuenta con más de 1,3 millones en Instagram, a quienes sorprendió este sábado 7 de septiembre al revelar que sufre de una enfermedad poco conocida.

Por medio de unos videos publicados en sus historias, la ‘influenciadora’ mencionó que está pasando por un momento complicado con su piel, pese a que suele hacerse varios cuidados.

En la publicación que hizo en su perfil, la joven barranquillera mostró los cambios que ha tenido en su piel por culpa de la psoriasis que sufre por culpa del estrés.

“Así se ve mi piel hoy y así se veía hace unos días por una condición que tengo llamada psoriasis. Con las emociones fuertes y el estrés se me descama la piel y me salen lesiones por todo el cuerpo. A diario me toca lidiar con comentarios de ‘hate’ de muchas personas sin contexto”, escribió Ornella Sierra.