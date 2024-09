El creador de contenido, Mauricio Gómez, sorprendió a sus seguidores con una publicación en la que manifestó que lo han contactado para participar en ‘La casa de los famosos’.

Sin embargo, ‘La Liendra’ no se notó tan convencida de aceptar la propuesta y le pidió ayuda a los internautas para tomar una decisión al respecto.

“He recibido algunas notificaciones, algunas invitaciones y algunas incitaciones, para ser parte de la próxima temporada de ‘La casa de los famosos’. La verdad, súper agradecido, pues, que lo tengan a uno en cuenta, pero no es algo que yo esperaba, ni tampoco es algo que yo tenga en mis planes”, indicó el influencer.

Además, en la grabación, el joven agradeció que lo tengan en cuenta para ese’reality’ y manifestó que no le disgusta del todo la idea.

Me parece que es chimba, pero no me deja de dar como nervios, no sé, como que me llama la atención y a la misma vez no me llama la atención; es algo como que está ahí, agregó Gómez.

La Liendra pidió ayuda para seguidores para tomar decisión sobre ‘La casa de los famosos 2’

El influenciador se mostró dubitativo al dar una respuesta afirmativa sobre la invitación que dice que recibió. El practicante dejó ese tema en manos de sus simpatizantes.

“También me gustaría que ustedes me ayuden a tomar la decisión”, dijo el oriundo de La Tebaida, Quindío.

¿Qué famosos estarían en ‘La casa de los famosos 2’?

Recientemente, la Revista Vea filtró algunos nombres de los posibles concursantes que la producción del programa tendría en mente para la nueva edición.

Se trataría de Ami Rodríguez, Mateo Ramírez, Sara Uribe, Javier Ramírez y Naty Botero, Emiliano Pernía, Juliana Velásquez y Estefanía Gómez.

