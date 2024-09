Yeison Jiménez conversó con el creador de contenido paisa ‘la Liendra’, entrevista en la que contó una de las anécdotas que lo marcó en su infancia.

Yeison Jiménez recordó una dura anécdota que vivió en su colegio

En el pódcast que el cantante lanzó hace unas semanas en su cuenta de YouTube, y que ya tiene más de 5 mil seguidores, relató la siguiente historia:

“Hubo un momento que a mí me dolió mucho, y fue en el colegio. Yo no llevaba dinero al colegio, mi mamá no tenía plata para darnos y había un muchacho que era hijo de un Policía y me caía bien, se llama Cristian Puyi”.

“Un día le dije: Cristian, deme hamburguesa, y él me dijo: ‘No, coma mie… Y yo le volví a decir: ‘Deme un poquito de esa hamburguesa que no he almorzado, tengo hambre. Y me respondió: ‘Yo no tengo la culpa de la pobreza de Colombia’.

Las palabras resonaron en la mente del artista, y no ha podido olvidar las humillaciones que vivió por no tener las mismas condiciones de otros compañeros de su colegio.

‘La Liendra’ contó lo duro que fue su infancia

En conversación con el cantante Yeison Jiménez, el ‘influenciador’, contó lo que más recuerda de su infancia.

“Yo fue feliz con lo poco que tenía. Yo vengo de una familia que salió adelante por la prostitución, vengo de que mis primos vendían droga, vengo de momentos en los que robé desde la inocencia, porque pensé que eso era normal, y tener que aguantarme a ver a mi mamá que estaba con hombres que le pegaban y manes que por un arriendo lo humillaban a uno”, dijo ‘La liendra‘.

