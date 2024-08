Por: El Colombiano

El cantante Yeison Jiménez no está pasando por un buen momento, tras revelar que su hijo lleva varios días en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de una clínica en Bogotá.

Santiago Jiménez Restrepo tiene dos meses y padece de una bronquiolitis que compromete las vías aéreas más pequeñas de sus pulmones (bronquiolos). Esta infección afecta principalmente a los niños menores de dos años, con una edad pico de tres a seis meses. Más de la mitad de los bebés están expuestos a este virus en su primer año de vida.

“Estoy un poco aburrido, muchachos, Santiaguito lleva cuatro días en UCI. Es un tema que me está dando muy duro, aunque por ahora está estable, tiene una bronquiolitis, está en Bogotá y ha sido una mie…, ha sido una mie… todo esto. Me duele todo de pensar que mi bebé está allá. Pero debo seguir cumpliendo con mis obligaciones y ya nos vemos”, dijo el artista de música popular mientras se veía afligido.

Yeison Jiménez lloró en pleno concierto por salud de su bebé

Durante uno de sus conciertos en las Fiestas del Regreso de Anserma, en Caldas, Jiménez rompió en llanto debido a la situación por la que está pasando su pequeño. También ofreció excusas por pausar la presentación para tomar un poco de aire y contar sobre el estado de salud de Santiago.

“Pido disculpas, ha sido difícil dormir porque mi bebé tiene apenas dos meses. Y sí, es complicado. Entonces, me tiene estresado el tema porque yo siempre he querido ser el papá que no tuve. No poder acompañar a mi hijo, estando tan chiquito, me duele mucho”, dijo el artista musical en medio de un llanto.

Yeison y Sonia Restrepo se convirtieron en padres el pasado 04 de junio y compartieron la noticia en sus redes sociales.

“El bebé más hermoso que he visto, hijo, te bendigo en el nombre de Dios por cada uno de tus días en esta tierra, le agradezco al universo por regalarme esta alegría y a mi esposa por el trabajo tan duro que le ha tocado”, agregó Jiménez.

