Paola Jara habló abiertamente sobre cómo fue su primer encuentro con Jessi Uribe y cómo, poco a poco, terminó enamorándose de él, a pesar de que al principio no le gustaba “ni cinco”.

“Conocí a Jessi cuando estaba con ‘Rafa’ Mejía; él nos mostró unos videos de los inicios de Jessi como cantante. Nos dijo que íbamos a grabar algo con él y, efectivamente, lo hicimos, ahí llegó ‘Como si nada'”, dijo la cantante antioqueña.

“Yo ya lo había visto en varias promociones y emisoras, y aunque habíamos coincidido en ese proyecto, la verdad es que no me gustaba para nada. Cero atracción. No me llamaba la atención ni un poquito. No me gustaba ni cinco”, confesó Paola entre risas durante una entrevista para el programa ‘Se dice de mí‘.

Con el paso del tiempo, y a medida que compartían momentos cuando finalizaron la promoción de ese trabajo musical, la relación entre ellos comenzó a cambiar.

“Empezó a escribirme, a buscarme, a hablarme con frecuencia… y yo noté que iba en serio. Un día me sorprendió diciéndome que yo había sido su amor platónico durante mucho tiempo”, recordó Jara.

Fue precisamente un gesto muy especial el que marcó el inicio de su historia de amor. “Me envió una canción. Cuando la escuché sentí nervios y también susto. Me asustaba sentir eso, porque sabía que era algo real, pero no sabía por qué lo sentía. Fue un proceso largo, pero él fue muy insistente y acelerado. Es muy noble, muy cariñoso, hizo muchas cosas por conquistarme y, sin darme cuenta, se metió en mi corazón”, afirmó la cantante de música popular.

El romance entre los artistas fue creciendo, y aunque Paola nunca se había imaginado casarse, Jessi sí tenía ese sueño muy claro. Uribe se casó por lo civil con Sandra Barrios, la mamá de sus hijos, pero siempre había querido casarse por la iglesia.

“Ella nunca soñó con casarse, ni mucho menos tener hijos. Pero mira la vida… ya cumplió ambas cosas conmigo”, dijo Uribe.

“Me pidió matrimonio, nos casamos y ahora estamos esperando a nuestro primer bebé”, expresó con emoción.

La historia entre Paola Jara y Jessi Uribe es prueba de que el amor puede nacer donde menos se espera. Lo que empezó como una colaboración profesional terminó convirtiéndose en una de las relaciones más sólidas y comentadas del mundo de la música popular en Colombia.

