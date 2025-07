Paola Jara, una de las voces femeninas más destacadas de la música popular en Colombia, atraviesa uno de los momentos más especiales de su vida. La artista paisa, quien contrajo matrimonio con el también cantante Jessi Uribe en 2022, sorprendió recientemente a sus seguidores al anunciar que está embarazada y que, junto a su esposo, esperan con emoción la llegada de su primera hija.

(Vea también: Paola Jara y Jessi Uribe confirman si esperan niña o niño con tiernas fotos y zapatos)

La historia de amor entre Paola Jara y Jessi Uribe ha estado rodeada de atención mediática desde sus inicios. Ambos han aclarado en repetidas ocasiones que comenzaron su relación cuando ya se encontraban separados de sus anteriores parejas, sin embargo, la noticia causó revuelo mediático.

En el caso de Jessi, según él, ya había finalizado su relación con Sandra Barrios, madre de sus cuatro hijos, mientras que Jara también había terminado una relación estable con el productor y compositor Iván Calderón.

Lee También

Paola Jara e Iván Calderón mantuvieron una relación sentimental que se extendió por cerca de 10 años. Su historia comenzó en 2009, en un momento clave para ambos: ella se abría camino en el género popular y él se consolidaba como productor y líder del grupo ‘Los diablitos del vallenato’.

A lo largo de la relación, trabajaron juntos en varios proyectos musicales y formaron una pareja que muchos consideraban estable y Calderón le ayudó a consolidar su carrera. Por eso, su separación en 2019 sorprendió a seguidores y medios de la farándula.

Aunque los motivos reales de la separación nunca fueron confirmados públicamente, se ha especulado que la distancia y los compromisos laborales pudieron haber afectado la relación. Además, algunos rumores apuntaron a que la llegada de Jessi Uribe a la vida de Paola pudo haber influido en el fin del romance, algo que la pareja ha negado en diferentes entrevistas. Ambos han sostenido que su relación comenzó cuando ya estaban solteros.

Una de las últimas demostraciones públicas de afecto entre Paola Jara e Iván Calderón fue durante un cumpleaños del productor, cuando ella le dedicó un emotivo mensaje en redes sociales.

En el texto, la cantante escribió: “Y doy gracias a Dios por un año más de su vida, por haberlo puesto en mi camino, porque ha sido un ángel en mi vida que llegó para entenderme, apoyarme, acompañarme y amarme tal y como soy. Me da alas para volar, libertad para vivir, me ama sin ataduras, y compartimos un mismo sueño, un mismo amor y vivimos la misma pasión”. Ese mensaje, que hoy es parte del recuerdo, dejó ver la profundidad de la relación que tuvieron.

Luego de la separación, Paola continuó enfocada en su carrera y meses después comenzó su historia con Jessi Uribe, con quien ahora se prepara para recibir a su primera hija.

El productor Iván Calderón, quien había mantenido su vida privada lejos del foco público desde su separación de Paola Jara en 2019, presentó oficialmente a su nueva pareja: Lorena Galeano Quintero, médica cirujana especializada en medicina estética con más de 15 años de experiencia en tratamientos antiedad.

Reside en Medellín y es reconocida por atender a figuras del vallenato como Jean Carlos Centeno. Su relación con Calderón habría surgido por esa cercanía al medio artístico. La pareja ha compartido viajes a Cancún y Barú, mostrando que su vínculo va en serio.

La intérprete de ‘Mala mujer’ tiene cinco meses de embarazo y reveló que la bebé nacerá en noviembre de este año. La artista dijo que el proceso para lograrlo tuvo varios matices. Según contó, al iniciar el 2025 ambos habían decidido dejar de intentar tener un hijo.

“Tomamos la decisión empezando el año. Le dije: ‘No, amor, no busquemos más, ya desistamos’. Y él me dijo: ‘OK, no hay problema’. Yo me relajé… y ¡tenga!”, expresó entre risas, dejando ver que fue justo cuando se liberó del estrés que llegó la noticia que tanto anhelaban.