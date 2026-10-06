Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

La Academia Sueca se prepara para revelar este jueves al próximo Nobel de Literatura, un galardón que en 2022 fue otorgado al escritor húngaro László Krasznahorkai. Luego de ese reconocimiento europeo, crecen las expectativas sobre un ganador o ganadora proveniente de otras regiones, en especial de América Latina, donde algunas voces consideran inminente una distinción para autoras como Samanta Schweblin, de Argentina, o Cristina Rivera Garza, de México. De acuerdo con críticos literarios consultados, ambas figuran entre las favoritas para obtener uno de los premios más prestigiosos de las letras mundiales.

Sigue a PULZO en Discover

El proceso de selección mantiene un alto nivel de reserva, ya que las deliberaciones del jurado y la lista de nominados se mantendrán en secreto durante 50 años, dejando margen para todo tipo de conjeturas dentro del ámbito cultural sueco. Lina Kalmteg, periodista de la emisora pública sueca SR, sostiene que ya es tiempo de reconocer a una autora hispanohablante latinoamericana. En su análisis, la literatura de la región atraviesa un nuevo auge —el llamado ‘milagro literario latinoamericano’—, esta vez protagonizado por escritoras. Sus relatos suelen combinar perspectivas feministas con tintes oscuros, violentos o surrealistas.

Entre los nombres destacados, Samanta Schweblin, de 48 años, ha adquirido gran relevancia en la literatura contemporánea del continente, con obras como "Distancia de rescate", "Siete casas vacías" y "Pájaros en la boca", donde explora el cuento fantástico y una narrativa de corte perturbador. La mexicana Cristina Rivera Garza, con una trayectoria de más de 30 años y títulos traducidos a numerosos idiomas, como "El invencible verano de Liliana" y "Nadie me verá llorar", es reconocida por entrelazar ficción e investigación histórica en su trabajo.

La última vez que un escritor latinoamericano fue premiado ocurrió en 2010, cuando el peruano Mario Vargas Llosa recibió el Nobel. Sin embargo, la competencia también incluye escritores fuera de Europa, como la estadounidense-antiguana Jamaica Kincaid, cuya literatura poscolonial ha captado la atención de analistas culturales como Victor Malm (Expressen) y Björn Wiman (Dagens Nyheter), quienes consideran que su novela "Lucy" representa la esencia de una obra digna del galardón. La elección de Kincaid podría ser interpretada como un movimiento político, ya que la autora es crítica del expresidente Donald Trump.

En los últimos años, la propia Academia Sueca, tras atravesar un escándalo de abuso sexual en 2018, ha realizado una renovación significativa y ha incrementado el reconocimiento de autoras, aunque solo 18 de 122 galardonados han sido mujeres. Otras figuras como Gerald Murnane, Alexis Wright, Thomas Pynchon, Jenny Erpenbeck y Duong Thu Huong continúan en el espectro de posibles candidatos. El anuncio oficial se hará este jueves a las 6:00 a. m. (hora de Colombia), y el Nobel estará dotado de 12 millones de coronas suecas, alrededor de 1,2 millones de dólares.

¿Quiénes son las favoritas latinoamericanas para el Nobel de Literatura 2023?

Para este año, las escritoras Samanta Schweblin (Argentina) y Cristina Rivera Garza (México) figuran entre las principales voces latinoamericanas mencionadas por críticos literarios como candidatas. Ambas han desarrollado obras ampliamente reconocidas que exploran desde lo fantástico y oscuro hasta la combinación de narrativa e investigación histórica.

¿Por qué se considera relevante un Nobel de Literatura para una autora latinoamericana en la actualidad?

La posibilidad de que el Nobel de Literatura reconozca a una autora latinoamericana refleja el auge de nuevas voces femeninas en la región, el llamado ‘milagro literario latinoamericano’. Este fenómeno marca un cambio de paradigma al destacar obras que abordan temáticas feministas, estilos innovadores y nuevas perspectivas que revitalizan la tradición literaria de América Latina.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.