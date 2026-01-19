La música popular vuelve a vestirse de luto, luego de confirmarse la muerte de Martín Olivares, cantante y vocalista principal de la agrupación norteña Los Vencedores, quien falleció de manera inesperada este domingo 18 de enero, según se informó en redes sociales.

El artista, de 62 años, era una figura reconocida dentro del género y en los últimos meses también había ganado notoriedad por su participación en espacios digitales de opinión sobre entretenimiento, donde se refería con frecuencia a temas de actualidad del mundo musical.

La noticia de su fallecimiento fue dada a conocer por el pódcast ‘La Nota del Entretenimiento’, proyecto en el que Olivares intervenía regularmente como colaborador y comentarista, lo que causó múltiples reacciones de seguidores y colegas.

El mensaje que confirmó su fallecimiento

Fue precisamente el pódcast ‘La Nota del Entretenimiento’ el que confirmó la muerte del cantante a través de un mensaje publicado en sus redes sociales, en el que expresaron su dolor por la partida del artista.

“Su partida nos deja un gran vacío en el corazón. Hoy es un momento muy difícil para todos los que tuvimos la fortuna de conocerlo y quererlo”, señalaron en la publicación, sin entregar mayores detalles sobre las causas del fallecimiento.

Hasta el momento, no se ha informado oficialmente de qué murió Martín Olivares, y su partida tomó por sorpresa a sus seguidores, ya que no se conocían problemas de salud ni se había reportado que estuviera atravesando por alguna enfermedad.

La canción que le dedicó a Cazzu y su postura en la polémica con Nodal

En los últimos meses, Martín Olivares había sido noticia por su postura frente a la polémica relación entre Cazzu, Christian Nodal y Ángela Aguilar, tema que abordó en distintos espacios digitales.

El cantante mostró públicamente su respaldo a la cantante argentina y, como muestra de apoyo, le compuso e interpretó la canción ‘Ella es una reina’, lanzada en octubre del año pasado en YouTube.

