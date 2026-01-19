El diseñador italiano Valentino Garavani falleció a los 93 años, informó este lunes la agencia italiana ANSA.

Este legendario diseñador falleció en su casa de Roma, reportó la agencia, citando a la Fundación Valentino Garavani y a la pareja del modisto, Giancarlo Giammetti.

Conocido simplemente como Valentino, fue uno de los diseñadores de alta costura más destacados de su época y lució sus creaciones entre las figuras más importantes de la élite internacional, desde Elizabeth Taylor y Nancy Reagan hasta Sharon Stone, Julia Roberts y Gwyneth Paltrow.

Tanto en la pasarela como en su vida personal, Valentino derrochaba lujo hasta el último detalle de su impecable peinado y su bronceado color caramelo.

¿De qué murió Valentino Garavani?

Hasta el momento, no se ha dado a conocer la causa de la muerte de Valentino Garavani. De acuerdo con la Fundación Valentino Garavani y Giancarlo Giammetti, el diseñador falleció de manera serena en su residencia de Roma, rodeado de sus seres queridos. Con su muerte desaparece el último gran couturier clásico, un creador que elevó la alta costura a una expresión máxima de glamour, artesanía y sofisticación. Valentino estaba retirado desde 2008, pero su legado siguió vivo a través de la maison que fundó y que continúa siendo una de las firmas más prestigiosas del lujo internacional.

