Marcelo Cezán y Michelle Gutty han dado mucho para hablar en medios, por su relación que llegó hasta el altar hace 6 años, por la gran diferencia de edad que hay entre ellos y por el hijo que tuvieron en 2017. Pero ahora, las estafas que estarían haciendo en nombre de la cantante y con personas cercanas al presentador causan preocupación y por eso salió a hablarlo.

Durante el programa ‘Lo sé todo’, en su emisión del lunes 10 de julio, Michelle fue muy sincera y alertó a las personas que pueden recibir mensajes en su nombre, en el de Marcelo, y también reportó lo que pasaría con personas del común.

(Lea también: “Lo hice 15 años, todos los días”: Marcelo Cezán, en confesión al estilo de Susana Boreal)

En un principio, Michelle Gutty contó lo que decía el mensaje que llegó a muchas personas cercanas, conocidos y hasta algunos con los que ni siquiera tienen contacto reciente: “De pronto, no sabes quién pueda comprar dólares o euros. Necesito vender algunos y me urge”. El mensaje estaba remitido como si ella fuera la que escribiera vía celular.

Y después, con gran angustia, la cantante contó: “Todos los mensajes fueron así y a varios contactos. Muy curioso porque son contactos que tengo hace muchos años, no de 3 años pa acá, sino de 5 o 6 años para atrás. Por eso creo que es de un correo viejo o algo así”.

Y por si fuera poco, la misma familia le reportó lo que estaba pasando con amigos cercanos y hasta un contacto del trabajo de Marcelo Cezán también fue contactado para sacarle dinero:

“Mi hermana, que casi nunca me llama, me escribe y me dice que es para algo urgente. La llamé y me dijo: ‘Están utilizando tu nombre para pedir plata, me acaba de llamar Aleja Olaya [una amiga] y me dijo que están pidiendo plata a tu nombre’. Luego me escribe otra amiga y me dice que le mandaron eso, luego me escribe una exjefa de Marcelo, que yo no tenía el contacto hace mucho tiempo y me dice: ‘Mira, me llegó esto, que Michelle estaba pidiendo plata'”.