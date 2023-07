Los criminales en Colombia cada vez son más mañosos en sus formas de estafar a las personas. Esta vez, como lo cuenta una mujer que fue víctima de estos criminales, están utilizando cualquier medio para cometer los delitos.

La mujer subió una serie de videos a redes sociales contando todo lo que le pasó y cómo fue que terminó con una deuda a su nombre:

“Mi objetivo es hacer una denuncia pública por algo que me sucedió. Vi en Facebook un dos por uno en entradas al parque Jaime Duque y me inscribí. Después, me llamó una persona que dijo que trabajaba en la empresa ‘Colombia, te espera’ a preguntarme que por qué no había ido a recoger las boletas”.