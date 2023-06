Calzadilla habló de su papel en ‘Pálpito 2’, serie en donde trabajan actores que son pareja en la vida real, sus comienzos en el modelaje y de la situación dura que vivió a sus 24 años, cuando su papá murió.

Cuando terminó la entrevista, Cezán, que se volvió a casar a sus 52 años, quiso manifestarle su cariño ante una decena de personas, pues el programa se hizo desde la plaza de Soacha.

“Yo, personalmente, te adoro. Te admiro, te conozco hace muchos años, he visto tu proceso, también interior, y me gusta lo que veo hoy; físicamente me gusta, me gusta espiritualmente”, declaró el también integrante de ‘Hombres a la plancha’.