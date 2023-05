Mientras una figura colombiana que surgió a principios de los noventa vive un momento engorroso, otra celebridad que empezó su carrera en esa época se destapó uno de los rumores más sonados.

Se trata de Tulio Zuloaga, más reconocido por su trabajo como ‘Tulio recomienda’ con el que sobresalió recientemente con el Burger Máster y que ahora respondió sobre una supuesta rivalidad.

El experto en cocina, desde el minuto 25:40 de este video, se refirió a la enemistad que muchos dijeron tuvo con Marcelo César durante una entrevista con Tropicana, replicada en el canal de YouTube de esa emisora.

Uno de los locutores le recordó un titular en el que hablaron de un agarrón entre él y el vallecaucano, por lo que en tono jocoso indicó en primera instancia: “Qué susto, está muy alto y pega duro”.

Lee También

Zuloaga reconoció que en la actualidad sostiene una buena relación con Cezán, quien todavía le reprocha en broma por un proyecto en el que ambos se cruzaron en la mencionada época.

“Siempre que nos vemos me muero de la risa porque él me dice: ‘Tú me quitaste mi programa de televisión’. En esa época hubo un programa que se llamaba línea 3 y presentamos ‘casting’ y al final me terminé quedando con el programa por cosas de la vida y él pasó a una novela que se llamaba ‘Sangre de lobos’, que además fue mucho más famosa. Entonces yo le digo: ‘Si tú te fuiste para otro lado'”, relató.