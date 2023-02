Marcelo Cezán ha contado su historia de éxitos y tropiezos en varios medios de comunicación para dar un ejemplo a sus seguidores, pues ha podido superar diferentes adversidades que lo han llevado no siempre por el buen camino.

Esas situaciones lo metieron en todo tipo de problemas, incluso económicos, debido a hábitos y costumbres que adquirió mientras desarrollaba diferentes actividades en el mundo del espectáculo.

“Fue mucho despilfarro, mucha fiesta, dilapidé una gran fortuna”, comentó en su momento, pues reconoció que mentalmente tampoco estuvo bien y que gracias a la ayuda de la también cantante Adriana Lucía pudo tomar otro rumbo.

Sin embargo, en esta oportunidad se pronunció en sus redes con una cruda confesión al estilo de la congresista Susana Boreal, que recientemente aceptó de manera pública que consumía marihuana todos los días porque le gustaba mucho.

Confesión de Marcelo Cezán al estilo de Susana Boreal

El artista se pronunció mediante un par de trinos para ayudar a quienes pasan por situaciones difíciles, como las que él afrontó.

“La marihuana es altamente adictiva, social, química y psicológicamente. Lo digo por experiencia propia de 15 años. Ya, 10 años limpio. Cuando quieras hablamos en persona y lo debatimos sanamente. He estado en proceso de barrio, culturales, y es un tema álgido. Abrazo grande”, le escribió a una mujer que en la misma red dijo ser consumidora.

Pero esta no fue su única publicación, ya que hizo una más de manera abierta para todos aquellos que necesitan recibir una voz de aliento y una guía para salir adelante.

“Cuando quieran hablar de marihuana a fondo, sin temas morales, etc. Me avisan. Estuve ahí por 15 años, todos los días, y les cuento acerca de mi experiencia; pero no por Twitter, en persona, para debatir sanamente”, apuntó.