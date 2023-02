El caleño asombró hace unas semanas a varios de sus seguidores al contar que a finales de 2010 vio comprometido su éxito profesional por culpa de una vida de excesos que lo llevó a afrontar una difícil situación económica.

Esta semana dio más detalles sobre lo ocurrido y explicó que se dejó llevar por el mundo de la rumba hasta el punto de despilfarrar gran parte de sus ahorros.

“En diciembre de 2010, toqué fondo de alguna manera, pero uno siempre tiende a responsabilizar a Dios o a otras personas. Fueron decisiones malas… mucho despilfarro, mucha fiesta, dilapidé una gran fortuna que hice en países como Venezuela, México, Estados Unidos, España, Perú. [Gastaba la plata] en rumba, me volví adicto a la fiesta”, dijo Cezán en una entrevista con la emisora Tropicana.

De acuerdo con su versión, la situación lo llevó a tener malos pensamientos contra su vida y solo fue hasta que entabló una relación con Dios que puso salir del punto en el que estaba.

“Me dejé ganar por la bohemia, en ser ese líder y ser el que proveía todo. Yo nunca dejé de trabajar, pero sabía que iba en una picada de a poquito y en diciembre de 2010 sentí que había tocado fondo. Tuve pensamientos suicidas, pensé que la vida me había quedado grande y ahí aparece un proceso con Dios… no de religión, sí de relación”, agregó en la cadena radial.

En ese punto de su vida la ayuda de la cantante Adriana Lucía fue crucial, pues según contó fue quien lo acercó a la iglesia cristiana ‘El lugar de su presencia’.

“Me lleva Adriana Lucía, la artista y tremenda mujer de Dios, ella me habló de ese tema cuando no tenía ni idea de qué se trataba […]. La llamé y me dijo que me iba a contactar con una líder y me llevó al otro día”, narró el presentador.

Cezán aseguró que una vez ingresó a la iglesia pudo superar la dura situación por la que estaba pasando y aseguró estar en otra etapa de su vida.

“Me impactó la alabanza, la música, eso parecía un concierto y me quebré. Me puse a llorar y cuando me preguntó mi líder le dije que nunca me quería ir de ahí. Han sido 12 años de proceso… ya estoy en otro nivel”, agregó el también artista.