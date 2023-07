Transmilenio es el medio de transporte más grande que tiene Bogotá. Es por eso por lo que muchas personas lo aprovechan para vender productos o cantar en los buses para rebuscarse algunos pesos.

Hay músicos, como la esposa del presentador Marcelo Cezán, que ven una oportunidad para promocionar sus canciones (por la gran cantidad de personas que utilizan el servicio).

(Vea también: [Video] Llamativa reacción de presentadores de ‘Bravíssimo’, en vivo, por el duro temblor)

Michelle Gutty (esposa de Cezán) subió un video a sus redes sociales mostrando cómo le fue cantando y bailando en Transmilenio:

“Salimos a Transmilenio a cantarles ‘Tukutu’. No me da pena, no me da oso ni nada. Posiblemente, tú no lo harías, pero a mí me encanta poder dar a conocer mi música de manera tradicional y no tradicional”, dijo Gutty.