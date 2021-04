green

El intérprete conocido por su talento para cantar vallenato y por haber sido uno de los hijos más destacados de Diomedes Díaz cumple cuatro años de muerto este 2021. ‘El Gran’ Martín Elías falleció el 14 de abril de 2017, luego de sufrir un accidente de tránsito, que sigue siendo investigado, pues se busca determinar si esta muerte fue un homicidio culposo.

Su esposa no solo contó en Pulzo los detalles ya mencionados, sino que también reveló cómo han sido estos años sin el artista, las historias más felices y más duras que vivieron, si aún conserva cosas de él en su casa, por qué no aceptó una novela que le iban a hacer al famoso y otros detalles.

Entrevista con Dayana Jaimes, esposa de Martín Elías

A cuatro años de la muerte de Martín Elías, ¿cómo lo recuerda hoy?

Como un ser maravilloso que llegó a nuestras vidas para llenarnos de amor, comprensión, humildad y mucha diversión. Esta es una fecha memorable para todas las personas que tuvimos la fortuna de conocerlo, hoy lo recuerdo como ese joven que conocí con sueños y muchas metas por alcanzar, de él tengo los mejores recuerdos como esposo, padre, hijo, hermano y excelente profesional que siempre se entregó a su público en cada una de sus presentaciones. Era un cantante de corazón que sentía cada melodía que cantaba.

¿Cuál es la historia más feliz que vivió con Martín Elías?

Son muchas las historias que tengo a su lado, fueron más esos momentos llenos de felicidad, como el día que nació Paula o cuando su papá lo invitó a cantar una canción a su lado, lloraba de la felicidad.

Lo mismo cuando Carlos Vives lo invitó a la tarima en un Festival Vallenato, ese día no se cambiaba por nadie [ver foto con TBT] y estaba muy nervioso porque fue algo con lo que siempre soñó… cantar al lado de Carlos Vives.

¿Y la situación más dura que atravesaron?

De los momentos más difíciles, la separación con su acordeonero Rolando Ochoa, algo que lo puso muy triste porque no se lo esperaba, y la muerte de su papá, Diomedes Díaz, que fue algo inesperado para todos.

¿Qué de Martín Elías ve reflejado en su hija Paula? ¿Seguirá los pasos de la dinastía Díaz?

Paula tiene un corazón noble como el de su papá, es una niña cariñosa y a la vez tímida como lo era él. Espero que le guste la música como le gustaba a su padre.

¿Qué sigue conservando intacto de Martín Elías en su hogar?

Guardo muchas cosas simbólicas, que reflejan lo que fue Martín en las diferentes facetas de su vida. Para mí es muy importante conservarlas, especialmente para que le queden a Paula muchas memorias de su padre.

¿Has tenido algún sueño con Martín Elías?

Sí. Lo vi tranquilo y feliz y eso me dio paz en mi corazón. Entendí que descansa al lado de nuestro Padre Celestial.

¿Qué fue lo más duro que le tocó vivir luego de la muerte de su esposo? ¿Cómo han sido estos años sin él?

Todo fue duro tras la muerte de Martín. Cuando se muere un esposo, toda la vida cambia, pero lo más duro que me tocó vivir es ver crecer a Paula con la ausencia de su papá, no es fácil ser padre y madre a la vez.

De lo que se ha dicho de su relación con Martín después de su muerte, ¿qué no corresponde a la realidad?

Solo él y yo sabemos cuánto nos amamos y lo que vivimos en nuestro hogar. Hay mucha gente necia que intentó quitarme paz poniendo en juicio nuestro amor, su fidelidad a nuestra familia, y entendí que debía recordar sus palabras, sus acciones, su cuidado y protección para no poner en duda que siempre fui su “mona linda” [con ese cariñoso sobrenombre, incluso, le dedicó ’10 razones para amarte’, se puede escuchar en el siguiente video].

El caso del fallecimiento de Martín Elías aún es materia de investigación, ¿está al tanto del tema o prefirió dejarlo en el pasado?

Para mí es importante que cuando Paula esté grande, entienda lo que pasó y no lo que le quieran decir, por eso en el proceso solo familiares de la víctima; no busco ningún tipo de reparación económica, únicamente que se lleve el debido proceso que en este caso inició la Fiscalía y no nosotros.

¿Qué tipo de homenajes ha aceptado para Martín y cuáles no? ¿Por qué?

He aceptado todos los homenajes que le han querido hacer para honrar su memoria y recordarlo como realmente fue. En alguna ocasión quisieron hacer una novela donde no hablaban sobre su verdadera vida y preferí que no se hiciera, porque siento que no es justo con ese hombre maravilloso que siempre fue. Mi obligación va a ser siempre decir la verdad sobre él y cuidar que su imagen refleje lo que fue en vida.

Una enseñanza que ‘el Gran’ Martín Elías le haya dejado para toda la vida.

La humildad y creer en las personas.

Aparte de su esposa, otro que recuerda al intérprete de ‘Ábrete’ y ‘El terremoto’ con frecuencia es Rafael Santos, su hermano, que incluso le dedicó un nostálgico mensaje en Semana Santa, pues recordó que el artista falleció un Viernes Santo.

Asimismo, en una charla con Pulzo, el mayor de los hijos de Diomedes Díaz con Patricia Acosta revivió algunas de las muchas anécdotas que tiene con el que no solo era su hermano, sino al que consideraba su hijo, pues fue él quien ayudó a criar a Martín Elías.