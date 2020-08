green

Fue la viuda del artista, Dayana Jaimes, quien contó los detalles, de forma resumida, en una historia de Instagram, en respuesta a un seguidor.

“¿Es cierto que Martín Elías pensaba entregarse al señor?”, le escribió el usuario, y Dayana Jaimes le respondió:

“Los dos ya veníamos en un proceso con Dios y fue algo que él manifestó en el trayecto ese día de Cartagena a Sincelejo; se lo manifestó a sus amigos que iban ahí en el carro”.

La esposa del fallecido cantante no dio más declaraciones al respecto, pero en sus historias también habló de la bionovela sobre el cantante, a la que ella no quiso sumarse, y detalles que, según fans, aparecen en esa producción que aún no ha sido emitida en Colombia.

Aquí dejamos la publicación en la que Dayana Jaimes contó uno de los últimos temas de conversación de su esposo antes de fallecer. Recientemente, la viuda también se refirió al caso que siguen las autoridades por la muerte de Martín Elías e hizo varias aclaraciones al respecto, entre otras, si espera o no ser indemnizada.