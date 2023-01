La representante por Colombia en Miss Universo, María Fernanda Aristizábal, contó cómo fue su paso por el certamen de belleza que este año llegó a la edición número 71 y se cumplió en la ciudad de Nueva Orleans, Estados Unidos.

“Muchas gracias por esos mensajes tan lindos, todos comentando me llenan el corazón (…) ustedes no saben lo que vibré en ese escenario, cómo se me ponía la piel de gallina cada vez que gritaba Colombia, no lo podía creer después de tanto tiempo que me lo soñé”, dijo la quindiana, de 25 años, a través de una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram este lunes.

Aristizábal, quien se ubicó en el top 16 del certamen, calificó la experiencia con “un 200 % porque la viví completamente, con todas las niñas la energía fue súper especial, hablamos de las historias de vida, nos sentábamos en diferentes mesas para podernos conocer (…) lo volvería a vivir mil veces más si me lo vuelven a proponer, me llevo en el corazón cada momento, no hubo nada negativo”.

No ocultó su sinsabor por no lograr la tercera corona de Miss Universo para Colombia, sin embargo, dijo que a pesar del resultado quedó satisfecha con su desempeño. “No tenemos el control de nuestras vidas, fue un momento de mucha tensión, pero lo acepté, las cosas se deben aceptar no con resignación o porque toca, sino porque esa es la vida y tiene un propósito más fuerte”.

Sobre la decisión del jurado que dejó como ganadora a la representante de Estados Unidos, R’Bonney Gabriel, señaló: “Ese día por la mañana nos vimos y pensé, esta mujer también lo tiene muy claro, ha participado muy bien, un paso a paso muy limpio”.

María Fernanda Aristizábal habla sobre su participación en Miss Universo

“El top 5 estaba muy complicado porque las que escogieron tenían mucha preparación y listas para recibir la corona, cuando estábamos atrás unas decían USA otras Venezuela, pero en realidad yo compartí más con Andreina (República Dominica) y sabía que se podía coronar (…) Yo sí sentía que merecía estar en ese top 5, ufff lo anhelaba con todo mi corazón, había trabajado muy duro, pero estaba preparada para no pasar”.

También comentó sobre la Miss Venezuela, Amanda Dudamel, quien se quedó con el título de virreina universal. “Es una reina de principio a fin, se preparó muy bien, muy linda persona, jóven y con metas muy claras, eso se resalta como mujer, estuvo de virreina porque se lo merecía. Me gustó mucho cuando dijo que era diseñadora de modas por profesión, pero diseñadora de sueños como mujer, que bonito que pueda seguir con ese legado”.

“¿Qué sintió al ser llamada de última?”, le preguntaron. Ante esto, Mafe respondió: “Era algo que podía suceder, algo que tenía contemplado en mis pensamientos y estuve preparada, parada ahí firme. Me acuerdo que cuando llamaron a la número 15 mi corazón estaba latiendo a mil y sentía que estaba en una pesadilla, pero en realidad luego caí en cuenta que era la realidad (…) cuando dicen Colombia mi corazón casi se sale del pecho”.

Dijo que le sorprendió que no clasificaran en el top 16 las candidatas de Tailandia, Filipinas, Italia y Alemania, porque “son mujeres con un proceso, que hicieron cosas tan bonitas”. Un secreto que reveló fue que durante la preliminar tenía envuelta en una servilleta una cadenita que considera su amuleto: la guardó dentro del vestido.

María Fernando contó que a pesar de que el tiempo no fue suficiente para conocer bien a todas las otras participantes, sí se quedó con “un montón de historias muy bonitas e inspiradoras”. De su paso por Miss Universo quedó una amistad con la representante de Gran Bretaña, Malta, Guatemala (fue su compañera de cuarto), México, Perú, España y República Dominicana.

“Un reinado siempre será de amores y odios, la gente se confunde, se viven muchas emociones, los países quieren que gane su reina, es lo más claro, pero tenemos que entender que no solo se nace para ganar. Hay que entender que algo buscaban los jurados que lo tenía R’Bonney, al resto de candidatas no nos define estar en el top 50 o top 10, nos define que tenemos nuestro valor desde el día que nacemos”.

¿A qué se dedicará María Fernanda Aristizábal?

Una de las preguntas que le respondió a sus seguidores fue sobre los nuevos proyectos a los que se dedicará: “me quiero tomar una semanita de descanso donde respire y me conecte conmigo misma, mi ser, mi esencia porque estos días fueron de muchas energías, estar entregada a las personas por completo. Después volveré a Colombia y seguiré con mi vida en cuanto a mi carrera profesional, quiero empezar a ejercer como comunicadora social, en televisión me encantaría”.

Agregó que comenzará a estudiar actuación porque entre sus planes está incursionar en este medio. Además, retomará algunos proyectos que había iniciado y que son muy importantes para ella como es su marca de productos de skincare y terminar el libro que inició a escribir en la pandemia.

En sus planes también está seguir en el mundo del modelaje, darle más forma a la fundación que tiene con sus hermanos y no descarta irse a vivir un tiempo a Estados Unidos.

Entre risas, le aclaró a una de las personas que estaba siguiendo la transmisión que el color de sus ojos no son lentes de contacto, “son verdes de nacimiento, uso lentes porque tengo miopía”. Además, dijo que desde abril del año pasado se dedicó a estudiar inglés con mucha más intensidad: recibía clases dos horas diarias para mejorar su fluidez en este idioma.