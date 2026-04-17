En un momento en el que todo parece estar a un clic de distancia, salir de casa dejó de ser una opción para muchos. Entre plataformas, redes sociales, aplicaciones y todo lo que cabe en una pantalla, las personas trabajan, se entretienen y hasta socializan sin levantarse del sofá. En ese contexto, salir a socializar dejó de ser costumbre y pasó a un segundo plano.

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Un informe de McKinsey & Company lo pone en cifras: cerca del 90 % del tiempo libre se dedica a actividades en solitario, lo que evidencia una paradoja que cada vez es más evidente en la vida cotidiana: nunca habíamos estado tan conectados, pero cada vez coincidimos menos en el mundo real.

Estar todo el tiempo en redes nos alejó del mundo real

Pasar horas viendo lo que otros hacen, dicen o muestran terminó cambiando nuestra forma de relacionarnos. A pesar de que las redes sociales nos mantienen conectados con nuestros seres queridos, también nos acostumbraron a relacionarnos a distancia, a reaccionar con un like en vez de una conversación y a sentir que estamos presentes desde una pantalla.

Poco a poco, eso fue desplazando el compartir tiempo con aquellos que nos importan. Los encuentros reales empezaron a perder espacio frente a lo digital, y sin darnos cuenta, ver a alguien en persona dejó de ser tan frecuente como antes.

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Por eso ahora salir no siempre emociona igual, no porque no haya planes, sino porque nos fuimos acostumbrando a una versión más cómoda y distante de relacionarnos.

La experiencia que está intentando cambiar eso

En medio de ese panorama, Mallplaza decidió poner el tema sobre la mesa con una iniciativa que suena simple, pero dice mucho: Salir es vivir. Como parte de esa idea, trae por primera vez a Colombia “The Cloud Swing”, una instalación que ya ha estado en eventos como Burning Man y en ciudades como Barcelona o Toronto.

Es una estructura de nubes que se ilumina cuando alguien interactúa, pero tiene un detalle que lo cambia todo; cuando estás solo funciona, pero cuando alguien más se suma, la experiencia se transforma con más luz, más color y más movimiento. Y ese es precisamente el mensaje: hay cosas que solo pasan cuando se comparten con otros.

La instalación estará en Mallplaza NQS del 15 de abril al 9 de mayo, con una invitación que suena sencilla, pero que en estos tiempos no lo es tanto: salir, dejar el celular un rato y ver qué pasa cuando dos o más personas coinciden en el mismo lugar.

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