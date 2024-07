Por: Q'HUBO MEDELLÍN

La influenciadora conocida con ‘la Segura‘ se ha sometido a cirugías para retirarse los biopolímeros de sus glúteos, lo que le ha valido algunas críticas.

(Vea también: Martha I. Bolaños se regó luego de salida de ‘la Segura’: “Si le quitan apoyo, es por algo”)

La ex participante de ‘La casa de los famosos’ siempre ha querido mostrarse real ante sus seguidores y, por eso, ha dejado ver su cuerpo tras las cirugías, hasta las cicatrices les ha mostrado.

Para seguir siendo real, por estos días les mostró a sus fanáticos cómo hace para que su cuerpo se vea moldeado.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Rechismes (@rechismes)

A través de sus historias de Instagram mostró en un video que debajo de la ropa usa un pantalón con faja (o capri de control interno) que le ayuda a levantar su ‘derrière’.

En el video, Natalia Segura mostró la comparación de cómo se ve con esta prenda, que en internet puede ser adquirida por $ 70.000, y sin ella y la diferencia salta a la vista.

Los comentarios no se hicieron esperar. Los usuarios de las redes sociales aseguraron que no se debería llamar ‘la Segura’. Otros lanzaron comentarios más ácidos y aseguraron que no se explican cómo ella se atrevía a criticar a Martha Isabel Bolaños.

