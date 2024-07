‘Campanita’ recibió a Gaspar, reciente eliminada del ‘Desafío‘ en el programa ‘Día a día’, y la confrontó por un comentario que hizo en el ‘reality’ a espaldas del excompetidor, el cual no le gustó.

Gaspar habló de que ‘Campanita‘ cuando estaba en el ‘reality’ no daba toda en las pruebas, además se desanimaba con facilidad.

‘Campanita’ le dijo: “Necesito respuestas, no preguntas“.

“Cuando ‘Campanita’ estaba triste nos decía como: ‘No, chicos estoy bajoneado. Y cuando estaba triste no rendía en las pruebas”, replicó la antioqueña.

En su defensa el caleño le respondió: “Bueno, pero cuando salíamos a las pruebas, ¿ganábamos o perdíamos?”.

Gaspar respondió: “Siempre ganábamos”.

En su defensa el bailarín le respondió: “Siempre la daba toda”.

Carolina Cruz, presentadora del matutino, intervino en la conversación y le dijo a ‘Campanita’: “La dabas toda pero te faltaba dar más, es a lo que se refiere Gaspar”.

Gaspar también se refirió al momento en que la exparticipante dijo que ‘Campanita’ fue inscrito por la mamá y que él no quería ir a la competencia.

A lo que ‘Campanita’ tuvo que decirle que era mentira:

“Eso es mentira, lo entendiste mal, no debiste decir eso, porque era un sueño que yo quería estar allá y había hecho dos ‘casting’ anteriormente. Y el tema que mi mamá me hizo las vueltas no fue así, era porque yo estaba fuera del país, así que ella me avisó y la decisión fue mía”.