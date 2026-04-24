El programa Voz Populi, con gran audiencia en las tardes en Colombia, tiene nuevo director. Se trata del periodista Hernando Paniagua, quien es parte del equipo directivo de Caracol Televisión desde octubre de 2023.

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Con amplia experiencia en medios digitales, en radio y televisión, el nuevo director del programa de Blu Radio asumirá desde este lunes (27 de abril) y reemplazará a Jorge Alfredo Vargas, que llevaba varios años al frente de este espacio radial.

La decisión se dio a conocer este viernes por parte de las directivas de esa empresa de medios, que destacaron las capacidades y habilidades que tiene Paniagua en el mundo análogo y digital.

¿Quién es Hernando Paniagua, nuevo director de Voz Populi, de Blu Radio?

Antes de su nuevo rol, el periodista fue editor general de El Tiempo (digital) y director de portales de Caracol Televisión, también dirigió la mesa multimedia de la agencia española EFE en América y fue Managing Editor de Univisión Deportes Digital.

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Hasta hace pocos años, Hernando Paniagua fue CEO de Pulzo, medio que posicionó como uno de los portales de noticias más leídos de Colombia. En 2023, y luego de su exitoso paso por esta marca, asumió el cargo de vicepresidente digital de Caracol TV, posición que ocupa actualmente y que continuará desempeñando a la par con su trabajo radial.

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