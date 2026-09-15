Por: EL PILON SA

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La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) concluyó el litigio sobre los derechos de propiedad industrial del ‘Grupo Kvrass’, pronunciándose a través de la providencia resolutiva de la Audiencia 3110. De acuerdo con esta decisión, la entidad confirmó que los músicos Luis Carlos Campillo Cárcamo y Yader José Romero infringieron la marca mixta “KVRASS”. Como consecuencia de este fallo, los mencionados artistas deberán desembolsar 5.262,6 Unidades de Valor Tributario, cifra que actualmente equivale a $275.623.412. Este monto se estableció como indemnización a favor de la sociedad Grupo Kvrass de Colombia S.A.S. por los beneficios económicos obtenidos irregularmente por los exintegrantes.

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Además, la SIC determinó que para la empresa demandante correspondía también el reconocimiento de las costas del proceso. En este sentido, fijó $5.252.715 como suma adicional por concepto de agencias en derecho, también a cargo de Campillo y Romero. Así, la sanción económica total supera los $280 millones, convirtiéndose en un golpe financiero significativo para los implicados. Esta resolución reafirma la importancia que la entidad estatal otorga a la protección de la propiedad industrial en la industria musical colombiana.

La providencia no solo aborda las sanciones económicas, sino que también contiene prohibiciones claras para los sancionados. Entre las órdenes impartidas destaca la obligación para Campillo y Romero de abstenerse de usar el nombre original o expresiones como “ExKvrass” en conciertos o cualquier forma de promoción. Igual exigencia recae sobre el retiro inmediato de avisos, vallas o tarjetas publicitarias con esta denominación en bares, discotecas y otros establecimientos comerciales. El fallo exige además eliminar todo material comercial que estuviera circulando en tiendas virtuales, medios tradicionales y redes sociales, así como la destrucción completa de dichos elementos y la publicación obligatoria de la sentencia en un diario nacional a cargo de los condenados.

En declaraciones oficiales, tras conocerse la decisión en septiembre de 2026, el departamento jurídico del Grupo Kvrass calificó lo resuelto como “un importante respaldo a sus derechos de propiedad industrial y al reconocimiento de su identidad y trayectoria artística”. Este litigio resolvió un prolongado conflicto al interior del conjunto, originado cuando los fundadores se separaron y algunos exintegrantes continuaron utilizando nombres derivados. Ahora, con esta providencia, la superintendencia protege los intereses de la empresa encabezada por Kenel Yancy, conocido como “Kenel Swing”, y fortalece la titularidad exclusiva de la marca “KVRASS” en el sector.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué la Superintendencia de Industria y Comercio sancionó a exintegrantes de Kvrass?

La Superintendencia de Industria y Comercio sancionó a Luis Carlos Campillo Cárcamo y Yader José Romero porque determinaron que infringieron la marca “KVRASS”. Según lo dispuesto en la Audiencia 3110, los exintegrantes usaron nombres derivados y material promocional vinculado con la marca, lo cual constituye una vulneración a los derechos de propiedad industrial según la legislación colombiana.

¿Qué implica la decisión de la SIC sobre el uso del nombre “KVRASS” en el sector musical?

La decisión de la SIC implica que únicamente la sociedad Grupo Kvrass de Colombia S.A.S. puede utilizar la marca “KVRASS” en el sector musical. Se prohibió a los exintegrantes sancionados emplear ese nombre o cualquier variación como “ExKvrass”, obligándolos a retirar y destruir todo material comercial y publicitario relacionado, lo que refuerza la titularidad exclusiva de la marca para la empresa demandante.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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