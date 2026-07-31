Por: DIARIO DEL PEREIRA

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Santa Rosa de Cabal se convirtió en epicentro de la música nacional, al recibir la segunda edición del Festival Juvenil de Música Colombiana Canto de Araucarias. Jóvenes provenientes de diferentes partes de Colombia participaron en este certamen que se llevó a cabo en el Teatro Municipal José Jorge López, con el objetivo principal de promover el folclor colombiano, enriquecer los procesos de formación artística y brindar espacios para el reconocimiento de las nuevas generaciones de músicos.

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De acuerdo con El Diario, durante la primera jornada de esta edición, los intérpretes jóvenes se presentaron en dos categorías: instrumental y vocal. Cada una de estas categorías permitió la competencia tanto de solistas como de grupos, ofreciendo así una amplia variedad de propuestas interpretativas. El repertorio estuvo compuesto por temas tradicionales, lo que permitió resaltar la riqueza y diversidad de la música nacional. Los aplausos constantes del público en cada presentación evidenciaron el impacto de los artistas y el entusiasmo generado por el evento en la comunidad local.

La inauguración oficial fue liderada por Darío Reina, secretario de Gobierno de Santa Rosa de Cabal, quien intervino en representación del alcalde Paulo César Gómez. En el acto también participaron Catherine Patiño Escobar, secretaria de Cultura y Turismo, y Carlos Manuel Ayala, subsecretario del mismo despacho. Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo del arquitecto Fernando Buitrago Montes, director de la Fundación Canto de Araucarias, organización encargada de la realización del festival.

Un momento emotivo de la inauguración fue la presentación de la artista invitada Alana Toro, quien interpretó varias composiciones de su padre, el reconocido músico Pacho Toro, acompañada de él en la guitarra. Esta aparición contribuyó a realzar la primera noche de audiciones, donde los jóvenes participantes pudieron demostrar sus habilidades vocales e instrumentales en una velada dedicada a los ritmos, sonidos y expresiones que conforman la identidad cultural colombiana.

Según la organización, el propósito es que el festival siga consolidándose entre los encuentros juveniles más representativos de la música tradicional del país, manteniendo la gran acogida del público y sirviendo como vitrina de difusión del folclor y de promoción para los nuevos talentos colombianos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué es el Festival Juvenil de Música Colombiana Canto de Araucarias?

El Festival Juvenil de Música Colombiana Canto de Araucarias es un evento que se realiza en Santa Rosa de Cabal, diseñado para promover la música folclórica del país y resaltar el talento joven. La competencia incluye categorías vocales e instrumentales, con participación de solistas y grupos, y es organizado por la Fundación Canto de Araucarias.

¿Cuáles fueron los principales objetivos del festival en Santa Rosa de Cabal?

De acuerdo con El Diario, el festival tuvo como principales propósitos fortalecer los procesos de formación artística, ofrecer espacios de reconocimiento a los jóvenes músicos y consolidar a Santa Rosa de Cabal como un referente en la difusión y promoción del folclor colombiano.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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