Después de muchas dudas y especulaciones sobre su estado sentimental, Carolina Cruz dio una entrevista a Eva Rey y confesó que ya había aparecido una nueva persona en su vida. Pero en una historia que compartió en su perfil de Instagram, hizo una llamativa corrección, que hace recordar las bromas que ha hecho cuando dice que los amores de su vida son sus hijos; Matías y Salvador.

Parecía que la vallecaucana ya estaba dando el paso adelante que muchos decían que debía dar, pasados varios meses de confirmarse la separación del padre de sus hijos. Y la entrevista que dio hace unos días, revelando detalles que no se conocían de su vida, fue la gran novedad en el mundo de la farándula nacional.

¿Carolina Cruz se arrepintió de haber revelado a su “nuevo amor”?

En la mencionada conversación, que se conoció antes de la celebración de Navidad, Carolina le dijo a su colega que ya tenía una nueva pareja y hasta habló de matrimonio y embarazo: “Ahora sí, me parecería delicioso [casarme], como ya no lo hice, digo que ahora sí. A ver qué pasa… Yo no descarto nada en la vida”.

Pero cuando el productor del programa de Eva Rey publicó una historia en la que promocionaba el capítulo completo, Carolina hizo una corrección en su perfil de Instagram. La publicación original tenía este mensaje: “CAROLINA CRUZ, ILUSIONADA CON UN NUEVO AMOR”.

Y en el perfil de Cruz se vio con un texto sobrepuesto, corrigiendo la imagen inicial:

“CAROLINA CRUZ, ILUSIONADA. TENGO DOS”.

No se entiende si se arrepintió de lo que dijo en la entrevista, si volverá a hacer la broma sobre las relaciones falsas que han inventado con sus amigos Holman Fuentes y Fabio Starita, si es la forma de decir que sus únicos amores son sus dos hijos. Lo cierto es que Carolina Cruz volvió a publicar sobre el tema y pareciera que le gusta que se diga que su vida sentimental se está reactivando.

Habrá que esperar con qué sorpresa o novedad sale la presentadora de ‘Día a Día’, ya que siempre hay algo detrás de este tipo de cosas que hace en sus redes.