El presentador de Noticias Caracol confesó en la revista que, al comienzo, su suegra —“una abogada muy reconocida, estricta penalista y profesora de la Universidad Nacional”, según la revista— no lo consideraba tan buen partido para su hija, Ana María Escobar.

No obstante, un viaje a Tolima, de donde es Juan Diego Alvira, y la pérdida del perro de su suegra lo ayudó a ganarse el cariño de ella, de quien no reveló la identidad, aunque en el Instagram privado de su esposa hay fotos.

“Tenía sus prevenciones siendo novios. Yo había hecho todo lo habido y por haber y había ganado terreno, pero todavía faltaba. Hubo algo que nos ayudó mucho. Nos fuimos a pasar un puente a una finca que alquilamos en Chicoral, Tolima, que es el palacio del zancudo, y una de las perritas French Poodle de mi suegra se perdió. La buscamos y nada”, recordó el periodista de Caracol en la publicación —donde también habló de las amenazas de muerte que ha recibido— y, enseguida, agregó el final feliz de su historia con la mamá de su esposa:

“Yo la busqué y me di cuenta de que se había caído a unas matas de pringamoza, por estar detrás de unos pájaros y no se podía salir. Me metí entre las matas, quedé vuelto nada, con espinas, y la salvé. Fui el héroe. Ahí todo cambió”.