Tantas son las especulaciones que se han creado alrededor de la vida sentimental de la cantante mexicana que hace varios años un sujeto las habría querido aclarar, así lo contó ella en medio de una presentación en Miami, Estados Unidos.

¿Ana Gabriel es lesbiana y salió con Verónica Castro?

Durante el evento, que fue comentado por el programa ‘Ventaneando‘ en su momento, la artista expresó:

“Me preguntó un señor que si yo era homosexual y yo le pregunté: ‘¿Por qué siempre me preguntan eso?’; me dice: ‘Porque nunca la hemos visto con un hombre’; yo le contesto: ‘Pero tampoco me has visto con una mujer’“.

Pero el discurso de la mexicana no cesó allí, sin ningún problema luego dijo que nunca la han visto con una mujer porque tiene muchas y le toca serle fiel a todas; incluso, recordó que le dijo a una señora que le gustaban las personas de su mismo sexo:

“Por supuesto que me gustan las mujeres; empezando por mi madre, mi hija, mis hermanas, mis amigas”.

Aquí, la grabación que fue replicada por el medio:

Respecto del tema, en 2020 corrió el rumor de que la artista sostuvo una relación sentimental con Verónica Castro; su romance se habría dado hace varios años, cuando su canción ‘Simplemento amigos’ estaba en pleno auge.

Precísamente por la letra del famoso tema, el programa ‘Íconos’ llegó a especular que las mexicanas sí sostuvieron un noviazgo y que el sencillo fue una dedicación para la actriz, de quien luego se rumoró que tuvo una relación con la presentadora Yolanda Andrade.

¿Ana Gabriel tiene novia?

Medios como Mundo Hispánico y El Farandi insinuaron en sus portales que, la intérprete de ‘A pesar de todo’, tendría una relación desde hace varios años con Verónica Paredes, madre de su hija Diana Alejandra, a quien supuestamente adoptó desde que era muy pequeña.

Los informativos también sugirieron que la relación entre las mujeres ocurrió justo después de que Verónica se divorciara de Sergio Cazares, padre biológico de Diana Alejandra.

¿Ana Gabriel es la mamá de Andrea Meza, Miss Universo 2021?

La pregunta tomó fuerza en Google desde que la representante de México fue coronada en el concurso internacional; debido a su parecido, la cantante y la ingeniera fueron comparadas en varias fotos.

Tanto fue lo que se habló al respecto que la periodista Shanik Berman dijo que la artista crió a la hija de su pareja como si fuera suya, pero que abandonó a su hija biológica —supuestamente Andrea Meza—; no obstante, la joven dijo en una entrevista que sus padres son Ana Carmona y Santiago Meza.