La actriz se ha robado varias miradas y no precísamente por su trabajo en medios de comunicación, pues se convirtió en una de las mejores ‘influenciadoras’ del país; incluso, ha sido tendencia en Twitter debido a sus acciones.

¿Quién es el esposo de Johana Bahamón?

Esta es una de las preguntas más frecuentes que hacen las personas sobre la filántropa en Google, y lo cierto es que el dueño de su corazón es Juan Manuel Salazar, un corredor de bolsa que estudió en la Bentley University, de Boston.

(Vea también: Confesiones de mamá de niña que adoptó Johana Bahamón; ¿cómo fue criar hija en cárcel?)

A continuación, una foto de la famosa junto al hombre con el que se casó hace más de 7 años y quien la llama ‘Pollo’ de cariño; su boda se dio solo un mes después de haber empezado a salir:

Ver esta publicación en Instagram

El hombre fue quien le regaló a la actriz un caballo —uno de sus animales favoritos—, al que le puso como nombre Claribelo, en honor a Claribel Mosquera, la mamá de su tercera hija: Evelyn.

Aquí, una foto de la artista junto a la mascota que le dio su esposo:

Ver esta publicación en Instagram

¿Cuántos hijos tiene Johana Bahamón?

La organizadora del Festival de Teatro Carcelario, evento que está próximo a tener su sexta edición, tiene 3 hijos, como ella misma lo reconoció en ‘The Suso’s Show’.

Su primer heredero es Simón Cabas, de 12 años, que nació fruto de su amor con el cantante Andrés Cabas; Mía, su segunda hija, ya tiene 5 años y llegó al mundo 2 años después de haberse casado con Juan Manuel; Evelyn, es su tercera hija y tiene 2 años, la niña llegó a su vida luego de que la conociera en la cárcel, desde ese momento se convirtió en su tutora y hoy comparte su custodia.

A continuación, una foto de Johana y sus pequeños:

Ver esta publicación en Instagram

¿Por qué Johana Bahamón cargaba a su hijo en mochilas?

Esta fue una anécdota que recordó la actriz en su conversación con ‘Suso‘; allí aseguró que con Simón nunca usó coche, pues llevarlo en una mochila se le hacía mucho más práctico. En esa época, ella era muy jóven y era la única de sus amigas que tenía un bebé.

(Vea también: Andrés Cabas habla de su ex Johana Bahamón: “No hay fórmula”)

“Voy a quedar como la peor mamá del mundo. Lo hacía porque me gusta ser práctica en la vida. […] Me lo llevaba en la mochila, ahí metía un tetero y me iba a lo mío“, dijo entre risas la artista, quien reaccionó a comentario ‘encandelillador’ de Jorge Enrique Abello.

Aquí, el segmento de la entrevista en que la actriz se refirió a su vida personal: