green

De acuerdo con publicaciones como El Heraldo de México, Fútbol y más (del Grupo Fórmula), y la revista de farándula Erizos, todos medios del país de origen de la nueva Miss Universo (aquí sus mejores fotos), es falso lo que dice el video por el cual se empezó a rumorar sobre el supuesto vínculo de sangre de la joven con la artista.

“Yo fui adoptada por una familia amorosa y hermosa de Chihuahua, pero quienes me dieron la vida son personas a quienes he visto solo 2 veces en mi existencia y respeto profundamente. Sí, mi madre biológica es la cantante Ana Gabriel”, dice en el mencionado video, publicado en Youtube el 18 de mayo, una voz en off que atribuye la declaración a la actual soberana universal de la belleza.

“No quiero hablar más del tema. Ya es cuestión que le pregunten a ella [a Ana Gabriel] por qué me dio en adopción”, continúa el falso pronunciamiento endilgado a Andrea Meza.

Cabe recordar que a la teoría sobre esa presunta maternidad, la periodista Shanik Berman le dio fuerza mediante una publicación que hizo en su cuenta de Instagram el pasado 21 de mayo, 3 días después de que a Youtube se subiera el video que la prensa mexicana califica de engañoso.

Este último clip fue compartido en un canal llamado ‘Suavesuave suavecito’, el cual pese a contar con un número considerable de seguidores (352.000) y tener el sello de verificación de Youtube, suele compartir videos con información no oficial y falsa, como la supuesta renuncia de Meza a su corona o que esta es, además, hija del actor y presentador Xavier López Ramírez, conocido por su seudónimo ‘Chabelo’.

Falso: Ana Gabriel no es la madre biológica de Andrea Meza, nueva Miss Universo

De acuerdo con El Heraldo de México, “es completamente falsa toda la información dada a conocer” en el video en que la joven reina supuestamente confiesa que Ana Gabriel es su madre biológica.

El diario agrega que “esto no fue suficiente para provocar una polémica generalizada entre los internautas, quienes convencidos de que esta información era verídica se dieron a la tarea de investigar y ahondar más en el tema, lo que terminó por convertirlo en tendencia”.

(Vea también: ¿La mexicana Andrea Meza podría perder la corona de Miss Universo? Dicen que está casada).

El medio mexicano recuerda además una entrevista que Andrea Meza le dio al programa ‘Venga la Alegría’ al día siguiente de su coronación como Miss Universo, y en el cual esta habla del delicado estado de salud de su mamá, Alma Carmona.

Video viral por el que se dijo que nueva Miss Universo es hija de Ana Gabriel