Unas de ellas, aseguró Yuri en entrevista con Mara Patricia Castañeda — donde Fanny Lu contó que su esposo le fue infiel con su mejor amiga— fueron diarreas que le daban constantemente y que, incluso, le hicieron pasar varios osos.

Uno, por ejemplo, le sucedió en la grabación de su último video musical, en el que usó un vestido de alta moda que terminó ensuciando porque se hizo popó encima, reveló la cantante mexicana que vivió una vida de excesos en su juventud.

“Muchas diarreas. Yo me hacía casi que popó en donde cayera. En mi último video, me acuerdo que me prestaron un ‘versachazo’ [Versace] divino y lo hice popó todo. Lo tuvieron que lavar y dije: ‘Bueno, ya si se encoge lo tendré que pagar’. Los muchachos de la filmación decía: ‘¿Señora, qué le pasó’, y yo: ‘Papi, tengo secuelas de COVID-19’. Me tuve que poner un pañal, casi casi”, relató la artista.

Yuri aseguró que la pasó “bastante mal” luego de que el virus saliera de su cuerpo, pues además su cabello se le caía en abundancia. Además, dice ella, su memoria se le afectó hasta el punto que olvida a qué fue a un lugar.

La cantante contó que se contagió de COVID-19 en un reality en el que era jurado. Uno de sus compañeros, el ‘youtuber’ Juan Pablo Zurita contrajo el virus y luego varios se enfermaron.

Por suerte, Yuri ya se recuperó de las diarreas y toma vitaminas para la caída del cabello. De la pérdida de memoria sí sigue sufriendo, confesó.

“Se me borra el casete, pero así feo, feo, feo. Eso es lo que siento que quedó”, concluyó Yuri.

Esta es la entrevista donde la mexicana cuenta las secuelas que le dejó la COVID-19: