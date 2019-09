Andrade habló con el periodista mexicano Javier Poza y le contó una romántica historia de amor, aunque al principio no quiso dar detalles de quién era la mujer que le robó el corazón hace 20 años.

“Me casé con una mujer maravillosa, que tu conoces, una mujer divina. Estábamos en momento de ese amor que le da a uno. […] Nos casamos en Ámsterdam. Fue un momento muy bonito. […] No es broma casarte, es un acto de amor“, explicó, y luego Poza le dijo que si era Verónica Castro su enamorada.

Al verse acorralada por la pregunta del periodista, la mujer dijo: “Fue simbólico, nada legal. […] En honor de nuestra amistad, quiero que Verónica Castro me desmienta“, y cerró con un contundente mensaje: “Fui madrastra de dos“, y con esto último se podría referir a Cristian y Michelle, hijos de la actriz mexicana.

Esta es la entrevista de Yolanda:

Pese a las dicientes declaraciones, Verónica quiso aclarar todo en el programa ‘Abriendo la conversación‘; allí aseguró que ella no es la mujer que se casó con Andrade, y que esto no es más que otra de las bromas que está acostumbrada a hacer la presentadora.

“De broma me he casado varias veces, pero de adeveras no. La quise, pero ya no la quiero, ya se pasó de simpática. […] A mí me dio mucho gusto cuando ella me avisó que se iba a casar en Europa, me dijo con quien y yo no voy a decir con quien“, explicó la diva mexicana.

Además, Castro aprovechó para decir que a ella nunca le han gustado las mujeres y que “en esta vida” ya no le van a gustar.

Aquí, las declaraciones de Castro:

Cabe recordar que Yolanda es la misma mujer que confesó hace pocos meses que tuvo una relación con Lorena Meritano, y que su amor ya era cosa del pasado, pues actualmente son solo amigas.