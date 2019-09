En la entrevista, Nacho contó que aunque había grabado una escena durante 4 días con 101 mujeres, cuando hizo otra en la que debía tener sexo con 25 mujeres en una sola sesión de rodaje, al final terminó en el suelo.

La razón de su descompensación fue básicamente un abuso de confianza en sí mismo, pues en la mañana tuvo relaciones con una novia que tenía en esa época, antes de que su colega Rocco Siffredi lo fuera a buscar para ir a trabajar: “Ella me decía ‘No puedes, no puedes. Que ahora viene Rocco y tienes que ir a hacer una escena con 25 mujeres’. Y yo le digo ‘¿cómo que no puedo?, claro que puedo’. Claro, el macho. Era un niño, era un cachorro”, recordó.

Las imprudencias no pararon ahí ese día, pues además solo tomó de desayuno un café con un croissant, y así se fue a grabar en casa de otra famosa actriz, ‘la Chicholina’, y allí comenzó a hacer lo suyo.

“La escena era el cumpleaños de una de las chicas y yo era el regalo […] Aparece el regalo y cojo toda la comida y con el mantel lo regué todo y comencé a poner a hembritas encima de la mesa. Entonces era una y otra, una posición vaginal y una posición anal con cada una de ellas. Eran las 25 y estuvimos como unas 7 horas”, contó Nacho a ‘Juanpis’, como se puede ver en el video que aparece al final de esta nota, desde el minuto 19.

Finalmente, el exigente trabajo físico, sumado a su ligero desayuno y al primer encuentro de la mañana, le pasaron factura: “Cuando era el final de la escena, me dicen: ‘Te tienes que venir’ […] Además, era como la gran escena y todo el mundo esperando la gran corrida, y claro, yo había tirado por la mañana, entonces me tuve que venir, y como ya me había venido por la mañana, la venida fue esta [gesto de escupir]. Y fue así, nada. Me mareé, ya tantas horas, me desmayé. Me caí. Y nada, acabó la escena, me llevaron al hotel, y llegó al hotel y estaba mi novia en la habitación y me la ‘piché’ otra vez”, narró para terminar con la historia, no sin antes aclarar que tener sexo en esa es una prueba más de que tener sexo en el trabajo es una cosa, “y hacer el amor con tu mujer otra muy diferente”.