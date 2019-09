View this post on Instagram

30 de noviembre Parque Simón Bolívar – Venta de boletas VIP en tuboleta.com – Con presentaciones en vivo de: • Daddy Yankee / @daddyyankee • • Rosalía / @rosalia.vt • • Sech / @sechmusic • • Greeicy / @greeicy1 • • Trapical Minds / @trapicalminds • • Chocquibtown / @chocquibtown • • Mau y Ricky / @mauyricky • • Mike Bahía / @mikebahia • • Jiggy D / @jiggydrama • • The Rudeboyz / @therudeboyz_ • • Manuel Medrano / @manuelmedrano •