Así lo confirmó Ocesa, empresa encargada de cumplirles el sueño a cientos de fanáticos de los cinco hombres que han hecho vibrar con canciones como ‘I Want It That Way’ o ‘Everybody’.

La presentación programada para el primero de marzo de 2020 tendrá una boletería que oscila entre los $ 114.300 y los $ 811.400.

Las entradas estarán disponibles en una venta exclusiva para clientes de los Bancos Aval del 2 al 3 de septiembre, dando paso a la venta general el 4 de septiembre a través de www.tuboleta.com (solo tarjetas de crédito), ‘call center’ 5936300 en Bogotá, y en todos los puntos de venta Tuboleta a nivel nacional.

Si es un fan de otro nivel, puede buscar información de los paquetes ‘Meet & Greet’ en la página oficial de la banda, para así tener la oportunidad de conocer a sus ídolos.

Durante 26 años, los Backstreet Boys se han convertido en una de las agrupaciones más influyentes del pop con innumerables números 1 en los listados, giras récord, decenas de premios y exitosas ventas mundiales.

Ahora, en otro momento del grupo, llegan a Colombia para promocionar su décimo álbum de estudio ‘DNA’, lanzado en enero por RCA Records. Del disco se desprende el sencillo ‘Don’t Go Breaking My Heart’, su primer éxito en el Billboard Hot 100 en 10 años.

Aforos y precios:

* La localidad PIT es admisión general, las demás localidades son silletería numerada.

Programación (sujeta a cambios):

Apertura de puertas: 5:00 p.m.

Artista invitado: 7:00 p.m.

Artista principal: 8:00 p.m.

Edad mínima 3 años. Todo menor de 14 años debe asistir en compañía de un adulto responsable.