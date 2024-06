La cantante, que se presentó en Las Vegas el pasado sábado primero de junio, con su gira ‘Adele Tour 2024’, se enfrentó a un fuerte momento cuando un asistente le gritó: “¡El orgullo apesta!”.

Ante la inesperada manifestación, la artista detuvo en seco su presentación para dedicarle unas cuantas palabras, que se hicieron virales en un video que circula en las redes sociales: “¿Viniste a mi ‘show’ y dijiste que el Orgullo apesta? ¿Eres estúpido? No seas tan ridículo. Si no tienes nada bueno que decir, cállate, ¿de acuerdo?”, contestó la británica.

(Vea también: Por qué Adele se colgó bandera de Colombia en pleno ‘show’; razón no es la que esperaban muchos)

Los aplausos por parte de los asistentes fueron inmediatos, porque ella ha sido una ferviente defensora de comunidad LGBTQ+ en muchos de sus conciertos, entrevistas y publicaciones en redes sociales.

De hecho, esta escena coincidió con el festejo del primer día del mes del Orgullo, lo que respaldó la reacción que tuvo durante su espectáculo.

Esta es la publicación que ha rondado en redes sociales:

Adele goes off on audience member who yelled “Pride sucks” at her concert tonight:

“Did you come to my f*cking show and just say that Pride sucks? Are you f*cking stupid? Don’t be so f*cking ridiculous. If you have nothing nice to say, shut up, alright?” pic.twitter.com/M3yl2mdzLV

— Pop Base (@PopBase) June 2, 2024