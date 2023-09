En una situación bastante hilarante e incluso muy divertida, la cantante Adele reconocida como una de las mejores voces de esta generación musical, presumió por medio de sus redes sociales su colección de peluches del Dr. Simi, mencionando, además, que son sus regalos favoritos y agradeciendo el apoyo de su público mexicano.

(Vea también: Cofepris prepara la venta de vacunas Covid-19 en México)

Estas imágenes se viralizaron tanto que llegaron hasta los ojos del mismo Dr. Simi quien por medio de CINIA, la empresa que se encarga de la fabricación de estos peluches, se le hizo una invitación formal a la artista británica a conocer el proceso de fabricación y quien los hace.

Pues bien, hace pocos días que Adele ofreció un concierto en el Caesars Palace de Las Vegas y aquí, se tomó unos minutos para responder a la invitación hecha por el Dr. Simi.

Durante los shows he estado recibiendo estos increíbles muñecos, los cuales son como una muestra de amor mexicana, se llaman muñecos Simi. No sabía que eran fabricados por personas discapacitadas los muñecos Simi. Es una historia hermosa, no tenía ni idea; todos me los regalan vestidos como yo, usan mis peinados, mis atuendos y cosas así.