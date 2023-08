A través de redes sociales se han conocido varios videos sobre diferentes situaciones que han ocurrido durante Weekends with Adele, la temporada de conciertos de la cantautora estadounidense Adele, en Las Vegas. La última grabación que se viralizó fue una en la que se le ve a la artista detener su concierto para defender a un joven de una persona de su equipo de seguridad. Días atrás la artista se emocionó al dar una buena noticia en vivo.

Los hechos ocurrieron en el Coliseo del Caesars Palace de Estados Unidos. Inicialmente, el fanático, que estaba de pie y cantando a grito herido, es abordado por una mujer que le pidió que se sentara, ya que le aseguró, no estaba dejando ver el show a las personas que estaban detrás. Al finalizar la canción, Adele, se percata de la situación y le dice al joven: “Cariño, puedes pararte. Ponte de pie, esto es un show de música”, lo cual causa una evidente emoción en este hombre, quien empieza a gritar.

Acto seguido, la artista inicia su interpretación de la canción Water Under the Bridge, cuando nuevamente un hombre de seguridad se le acerca al fanático, quien fue identificado como Juan Pablo Lastra, pidiéndole que se calme y que se siente. Fue entonces, cuando la también ganadora de varios Grammys, decide intervenir y pedir que dejen de molestar a su fan.

“¿Qué le pasa a ese joven fan de ahí al que molestan tanto desde que está de pie? ¿Qué le pasa? Sí, tú, levanta la mano, el que tiene un palo en la mano”, manifestó Adele, quien con visible enfado agregó: “¿Por qué lo molestas? ¿Puedes dejarlo en paz, por favor? No volverán a molestarte, cariño… disfruta del espectáculo”.

Las palabras de la artista desataron la algarabía y los aplausos del público, quienes reclamaron que no los estaban dejando ponerse de pie en el recinto. Los demás integrantes del esquema de seguridad, atendieron el reclamo de Adele y le indicaron a Juan Pablo que no debía sentarse y que podía seguir disfrutando del concierto.

