En un gesto que ha desatado la euforia entre sus seguidores, la cantante británica Adele se presentó en su concierto en Las Vegas, Estados Unidos, luciendo la bandera de Colombia que le regaló un fanático.

En el Coliseo del Caesars Palace en Las Vegas, Estados Unidos, la superestrella británica, famosa por éxitos como ‘Someone Like You’, ‘Hello’ y ‘Easy On Me’, dejó a su audiencia emocionada, pues en medio de su actuación, un seguidor le entregó una bandera de Colombia.

Adele agradeció el gesto y no dudó en colocar la bandera de Colombia alrededor de su cuerpo mientras continuaba con su interpretación del sencillo ‘When we were young’, de su álbum ‘25’.

En diferentes mensajes en la red social X, antes Twitter, se puede observar la emoción de los fans luego de ponerse los colores patrios. “Así luce Adele nuestra bandera”.

Así luce nuestra bandera de Colombia, Adele, de nuestra Colombia qué defenderemos y estaremos en pie, por la democracia. #DiosYPatria pic.twitter.com/0g1DNtVXQX — Candy (@mendo_po) October 2, 2023

Esta muestra de aprecio hacia sus fans latinoamericanos ha avivado las especulaciones sobre una posible visita de la artista al país en un futuro cercano.

No es la primera vez que Adele hace un tributo a sus seguidores latinos, habiendo previamente ondeado las banderas de México, Chile y Brasil en distintas ocasiones. Este gesto ha dejado a sus admiradores con esperanzas de que la artista venga a Colombia en un próximo tour.

Yo iría a un concierto de Adele en Colombia. ¿Ustedes? pic.twitter.com/jZ2YAhNORA — Juan Camilo (@JuanCamilo) October 2, 2023

En otro mensaje dejan una interesante teoría al insinuar que la cantante estaría anunciando una nueva gira en Latinoamérica. Lo de Adele “No me parece casualidad. Esto tiene cara de gira”.

Esto de las banderas de Colombia y Chile este semana en la Residencia de #Adele en Las Vegas no me parece una casualidad. Esto tiene cara de gira. pic.twitter.com/vovgnn4Ybm — Alberto Marchena Jr. (@marchenajr) October 1, 2023

Natalia Jiménez, cantante española, expresó su admiración a la ganadora de dieciséis Grammys. “Me encanta cómo siempre le das a los hispanos un lugar en tu corazón. Te admiro mucho por tantas razones. Espero poder ir a ver tu show en Las Vegas alguna vez. Eres una de las últimas grandes cantantes que quedan. Gracias por ser una inspiración”, le comentó la española en su Instagram.

En una entrevista para Sony Music en 2021, la artista se refirió a una posible visita a Latinoamérica. “Estoy desesperada por ir”, había declarado Adele, quien lloró en pleno concierto al ayudar a fans a revelar el género de su bebé. Sin embargo, en ese momento, la británica no pudo viajar por la pandemia COVID-19. “No sé dónde voy a poder ir por el Covid, pero la vez pasada lo iba a hacer y no pudo pasar, pero por algo fuera de mi control y estuve devastada”.

Además, la intérprete de ‘Rolling in the Deep’, había señalado que el país que primero visitaría sería Brasil. “Recuerdo que en el último tour había fans de Brasil en todos los conciertos, inclusive en Belfast y en los shows los amo porque me dan regalos, son amorosos y amo sus interacciones conmigo en la vida real”.

