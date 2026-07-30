Por: El Espectador

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El programa Schwarzman Scholars abrió nuevamente su convocatoria anual para recibir postulaciones de estudiantes de todo el mundo que deseen cursar una maestría en la Universidad de Tsinghua, ubicada en Pekín, China. Según informó la propia universidad, esta beca está dirigida a quienes aspiran a convertirse en líderes globales y tienen como meta destacar por su excelencia académica, liderazgo, integridad, empatía intercultural y espíritu emprendedor.

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Quienes estén interesados en aplicar a esta oportunidad deben tener en cuenta que la fecha límite para postularse es el 9 de septiembre de 2026, a más tardar a las 2:00 p.m. hora de Colombia. El proceso de selección se realizará entre octubre y noviembre de ese año, mientras que el inicio del programa está previsto para agosto de 2027. De acuerdo con la información publicada, el programa selecciona hasta 200 participantes cada año.

Los requisitos para postularse son claros. Las personas candidatas deben contar con un título universitario o estar próximas a graduarse antes del 1 de agosto de 2027, sin importar la carrera que hayan estudiado. También se exige tener entre 18 y 28 años y demostrar un nivel alto de inglés. Los puntajes mínimos requeridos en las distintas pruebas internacionales de ese idioma son: TOEFL 100 sobre 120, IELTS 7, Cambridge C1 o C2 con 185 puntos y Duolingo 130.

En cuanto a la documentación, la universidad solicita la presentación de un currículum de máximo dos páginas, dos ensayos (uno sobre liderazgo, de hasta 750 palabras, y otro denominado declaración de propósito, con un límite de 500 palabras), los certificados de notas de cada institución de educación superior, tres cartas de recomendación y un video de presentación de máximo un minuto.

El proceso de postulación se realiza en línea, completamente en inglés. Después de cargar todos los documentos solicitados, un comité internacional evaluará las postulaciones. Las personas preseleccionadas pasarán finalmente por una entrevista con un panel internacional de líderes, como paso definitivo antes de la selección final.

Para consultar información adicional sobre el proceso de admisión, la página oficial del Schwarzman Scholars ofrece detalles y recursos actualizados para los aspirantes.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los requisitos para aplicar a la beca Schwarzman Scholars?

Para postularse a la beca Schwarzman Scholars, la persona interesada debe tener entre 18 y 28 años, contar con un título universitario (o estar a punto de terminarlo antes del 1 de agosto de 2027), independientemente de la carrera, y demostrar un alto nivel de inglés a través de exámenes reconocidos como TOEFL, IELTS, Cambridge o Duolingo, cumpliendo los puntajes mínimos establecidos por la universidad.

¿Cómo es el proceso de selección para la beca Schwarzman Scholars?

El proceso de selección implica enviar una solicitud en línea en inglés, cargar documentos de soporte como currículum, ensayos, certificados académicos, cartas de recomendación y un video de presentación. Luego, un comité internacional revisa las postulaciones y quienes sean preseleccionados presentan una entrevista ante un panel internacional de líderes, siendo este el paso final antes de la decisión de admisión.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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