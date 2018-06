Esas tres posibilidades están sobre la mesa y corresponden (al menos dos de ellas) a los más recientes sondeos de opinión en Colombia, que muestran un cambio interesante en la intención de voto.

De acuerdo con Jorge Galindo, analista político de El País de España, el primer escenario posible corresponde a una victoria de Iván Duque con un porcentaje superior al 60 % del total de los votos depositados, mientras que Gustavo Petro rondaría el 35 %.

No obstante, esa posibilidad podría no ser la que el país político estaría dispuesto a reflejar en las urnas este domingo y Galindo refiere a los resultados de las encuestas de Datexco y Cifras & Conceptos que muestran que Petro no estaría tan lejos de Duque.

Si este es el mapa de cómo quedarían las elecciones este domingo, dice Galindo, significa que el país se quedaría con 3 realidades políticas: 1) Álvaro Uribe es un lastre para Iván Duque; 2) Gustavo Petro tendría cómo llegar a la Presidencia en 2022 y 3) hay una fuerza política de centro (poseedores del voto de ideológico o de opinión) que se consolidará en los años venideros.

Por último, el tercer escenario (tan remoto que ni siquiera lo prevén las métricas más liberales de los encuestadores) es que Gustavo Petro remonte los 3 millones de votos que lo separan de Duque y se encumbre en la Presidencia de la República.