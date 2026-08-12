Por: Noticiero 90 minutos

Hola! Somos el noticiero regional más visto en Colombia, ¡Conéctate con nosotros y entérate de las noticias del suroccidente colombiano!, Emisión digital en vivo a las 8 a.m. por todos nuestros canales digitales, Emisión central a la 1:00 p.m. por el canal Telepacífico y nuestros canales digitales. Visitar sitio

Tras el fuerte sismo de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia el pasado 10 de agosto, la preocupación por las grietas y fisuras en viviendas y edificaciones ha crecido considerablemente entre las familias afectadas. Estos daños se han convertido en uno de los principales indicadores para que los propietarios puedan determinar si sus inmuebles continúan siendo espacios seguros o requieren atención especializada. La distinción entre los diferentes tipos de fisuras es clave para evitar riesgos innecesarios y actuar oportunamente ante posibles consecuencias estructurales.

Sigue a PULZO en Discover

De acuerdo con Erik Castro, director del programa de arquitectura de la Universidad Autónoma de Occidente, no todas las grietas representan una amenaza inmediata para la estructura de una construcción. Las fisuras superficiales, por ejemplo, suelen relacionarse con daños en acabados, pintura o elementos que no forman parte de la estructura principal. Según explicó Castro, “las grietas que son superficiales son mínimas, de aproximadamente un milímetro, y solo se ve la pintura un poco descascarada”. Ese tipo de fisuras, aunque no suelen implicar un riesgo grave, no deben ser ignoradas del todo. Luego de un movimiento telúrico, cualquier alteración en muros o pisos debe ser observada con detenimiento, y ante cualquier duda razonable, consultada a un profesional.

El panorama es diferente cuando las grietas son profundas, es decir, aquellas que permiten ver el interior del muro y en ocasiones atraviesan desde la cubierta hasta la base de la estructura. Castro advierte que las fisuras de gran tamaño o las que muestran desplazamientos deben encender las alertas, sobre todo si afectan elementos clave como columnas, losas o muros de carga. Un síntoma grave que resaltó el especialista es la inclinación de un muro, pues pierde verticalidad y puede indicar riesgo de volcamiento. En estos casos, lo más seguro es evacuar la zona afectada y esperar una inspección técnica antes de volver a ocupar el inmueble.

Además, las grietas que forman patrones ramificados o de “mapa”, y que presentan una mayor dilatación, deben ser tomadas en cuenta durante una inspección detallada. Frente a signos de desplazamiento, inclinación inusual o desprendimiento de materiales, la recomendación es no subestimar los cambios y priorizar la seguridad de quienes habitan la edificación, solicitando siempre una evaluación profesional antes de continuar su uso.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las diferencias entre grietas superficiales y grietas estructurales tras un sismo?

Las grietas superficiales suelen medir aproximadamente un milímetro y afectan principalmente la pintura o los acabados de la edificación, sin comprometer su integridad estructural. Por el contrario, las grietas estructurales pueden atravesar de lado a lado los muros, mostrar desplazamientos, o estar acompañadas de inclinaciones en columnas o muros, lo que podría indicar un daño severo y necesidad de evacuación y revisión profesional.

¿Qué señales indican un riesgo estructural tras un sismo en casas o edificios?

Las señales de alerta incluyen grietas profundas que permiten ver el interior de los muros, fisuras diagonales o verticales que atraviesan elementos estructurales, presencia de desplazamientos, patrones ramificados o de “mapa” con dilataciones evidentes, e inclinación de muros o columnas, lo que puede significar la pérdida de estabilidad y necesidad de evaluación técnica inmediata.

Precio de las viviendas VIS en Colombia cambiaría

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El Ministerio de Vivienda presentó un proyecto de decreto que busca frenar las alzas en el precio de las viviendas VIS. La idea del Gobierno es que quede en máximo 135 salarios mínimos y que desde el inicio del negocio se establezca el precio en pesos colombianos.