Por: Noticiero 90 minutos

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El terremoto registrado el 10 de agosto ocasionó un severo impacto en el departamento del Chocó, donde según datos oficiales, se presentaron 28.000 viviendas con daños y más de 5.000 fueron completamente destruidas. Ante este panorama, la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol) anunció la puesta en marcha de un proyecto que entregará 27 viviendas unifamiliares en Quibdó, dirigidas específicamente a las familias que resultaron damnificadas tras el fuerte sismo. Esta iniciativa marca el comienzo de la etapa de recuperación para el departamento, con una inversión que supera los 4.500 millones de pesos.

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El anuncio se hizo el 2 de septiembre durante el IV Congreso de Inversión Inmobiliaria realizado en Bogotá. El evento contó con la intervención de Guillermo Herrera, presidente de Camacol, quien estuvo acompañado de la gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba, y Juan Camilo González, presidente de la Junta Directiva de Camacol Bogotá y Cundinamarca. De acuerdo con el pronunciamiento oficial, será la regional Camacol Bogotá y Cundinamarca, bajo la dirección de Edwin Chirivi, la encargada de liderar el proceso en asocio con la Corporación El Minuto de Dios. Ambas entidades sumarán esfuerzos y conocimientos para la construcción y el acompañamiento integral de los hogares seleccionados, con el fin de garantizar apoyo constante durante todo el desarrollo de la obra.

Esta propuesta de reconstrucción se diferencia de acciones previas, pues no se limita a la simple entrega de soluciones habitacionales aisladas. De acuerdo con los representantes del proyecto, el nuevo barrio contará con un plan urbano que integra el urbanismo, zonas de cesión y espacio público, permitiendo a las familias beneficiarias acceder a áreas de uso colectivo que dignifican su calidad de vida y fortalecen la cohesión social.

En respuesta inmediata tras la emergencia, Camacol Bogotá y Cundinamarca conformó una brigada de 48 profesionales voluntarios que visitaron el Chocó para evaluar edificaciones afectadas en distintos municipios, además de disponer maquinaria, materiales y logística para la atención de los damnificados. Según Herrera, antes del 14 de septiembre, se reforzará la presencia técnica en terreno, mientras en varias ciudades del país, se habilitaron centros de acopio para materiales requeridos en la reconstrucción.

La crisis habitacional que vive el Chocó obliga a ir más allá de la respuesta inmediata. Según lo anunciado, la recuperación económica y social dependerá de sumar capacidades constantemente y abrir nuevos canales para atraer inversión privada en el desarrollo de infraestructura, demostrando la necesidad de planes integrales para restablecer la vida digna en la región.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo será la reconstrucción de viviendas en el Chocó tras el terremoto?

De acuerdo con la información presentada por Camacol, la reconstrucción de viviendas en el Chocó se realizará mediante la construcción de un barrio formal con 27 casas unifamiliares en Quibdó. La propuesta incluye un enfoque integral de diseño urbano, integración de zonas de cesión y espacio público, así como acompañamiento permanente para las familias, garantizando calidad de vida y fortaleciendo la comunidad.

¿Qué es Camacol y cuál es su función en la reconstrucción tras el sismo?

Camacol, o Cámara Colombiana de la Construcción, es la agremiación nacional del sector constructor. En el contexto del terremoto en el Chocó, Camacol lidera iniciativas de reconstrucción, moviliza recursos y profesionales, y coordina con entidades como la Corporación El Minuto de Dios para garantizar soluciones habitacionales y acompañamiento técnico para las familias afectadas.

Precio de las viviendas VIS en Colombia cambiaría

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El Ministerio de Vivienda presentó un proyecto de decreto que busca frenar las alzas en el precio de las viviendas VIS. La idea del Gobierno es que quede en máximo 135 salarios mínimos y que desde el inicio del negocio se establezca el precio en pesos colombianos.