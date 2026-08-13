Por: Noticiero 90 minutos

Hola! Somos el noticiero regional más visto en Colombia, ¡Conéctate con nosotros y entérate de las noticias del suroccidente colombiano!, Emisión digital en vivo a las 8 a.m. por todos nuestros canales digitales, Emisión central a la 1:00 p.m. por el canal Telepacífico y nuestros canales digitales. Visitar sitio

Después del sismo ocurrido el 10 de agosto en Cali, la preocupación por la seguridad de las viviendas se ha hecho evidente entre los ciudadanos. De acuerdo con expertos citados en 90minutos.co, el hecho de que una edificación siga de pie después de un movimiento telúrico no significa necesariamente que sea segura. Es esencial revisar cuidadosamente las condiciones estructurales antes de regresar a la normalidad, pues podría haber daños no evidentes a simple vista que comprometen la integridad de la construcción. El ingeniero civil Juan Alfredo Ospina Rueda enfatiza la necesidad de iniciar estos chequeos desde los sótanos, poniendo especial atención a las columnas principales, ya que estas soportan el peso de la edificación. Según Ospina, la inspección debe centrarse en la detección de grietas, fisuras y, sobre todo, en verificar si hay desprendimiento de concreto que deje expuesto el acero de refuerzo de las columnas. Si se observa que este material ha quedado descubierto o presenta daños evidentes, se está frente a una situación de riesgo donde solo un ingeniero estructural tiene la capacidad de determinar la habitabilidad del inmueble.

Sigue a PULZO en Discover

Otra recomendación destacada es aprender a diferenciar entre los muros divisorios y aquellos que realmente sostienen el edificio, conocidos como muros portantes. Los primeros pueden ofrecer señales menos preocupantes, como fisuras superficiales, que no suelen afectar la estabilidad general. No obstante, cuando las grietas son diagonales o atraviesan los muros portantes, la recomendación es evacuar el lugar y buscar la valoración de un especialista para definir el siguiente paso. De igual forma, Ospina aclara que no toda fisura detectada tras el sismo indica un peligro, ya que algunas aparecen en zonas diseñadas para absorber el movimiento, denominadas zonas de dilatación. Actuar con prudencia es clave, y, ante cualquier duda, la premisa es no intervenir ni demoler elementos afectados sin la orientación de expertos. Tal como subraya Ospina Rueda, manipular por cuenta propia paredes o columnas dañadas puede ocasionar accidentes serios y comprometer aún más la edificación.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las señales de daño estructural en una vivienda después de un sismo?

Al inspeccionar una vivienda tras un temblor, se deben observar la presencia de grietas, fisuras profundas y, especialmente, el desprendimiento de concreto en las columnas principales que deje expuesto el acero de refuerzo. Según el ingeniero Juan Alfredo Ospina Rueda, estas situaciones representan un riesgo significativo y requieren la valoración de un ingeniero estructural.

¿Qué se recomienda hacer si hay grietas diagonales en muros portantes tras un sismo?

Si se detectan grietas diagonales que cruzan muros portantes después de un sismo, la recomendación de los expertos es evacuar la edificación y solicitar la evaluación de un especialista. Manipular o tratar de reparar por cuenta propia estos daños puede aumentar los riesgos, incluso provocar colapsos o accidentes.

Precio de las viviendas VIS en Colombia cambiaría

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El Ministerio de Vivienda presentó un proyecto de decreto que busca frenar las alzas en el precio de las viviendas VIS. La idea del Gobierno es que quede en máximo 135 salarios mínimos y que desde el inicio del negocio se establezca el precio en pesos colombianos.