La propuesta de reforma tributaria que se discute en el Congreso incluye un cambio significativo para los residentes de conjuntos residenciales. Uno de los puntos clave busca eliminar el recaudo del impuesto al valor agregado (IVA) sobre las cuotas de administración, específicamente en lo que se refiere al alquiler o cobro por el uso de las zonas comunes. Si se aprueba la medida, los residentes ya no tendrían que pagar este gravamen.

El objetivo principal de esta iniciativa es dejar de gravar servicios que son esenciales para la convivencia y el funcionamiento de las comunidades. Espacios como parqueaderos, piscinas, salones comunales, gimnasios y áreas de BBQ, que son de uso exclusivo para los propietarios y arrendatarios, dejarían de estar sujetos a este impuesto. Esto se traduciría en una reducción directa en el valor de las cuotas de administración.

