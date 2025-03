La decisión de revisar el IVA por cuenta de esas actividades ha levantado comentarios de todo tipo. Por eso, la Dian fue clara al explicar quiénes deberán reportar los movimientos e incluso cómo se hará el control.

Gustavo Peralta, director de Gestión Jurídica de la Dian, explicó cuáles son los conjuntos que deberán reportar y pagar ese IVA al prestar servicios en zonas como salones, piscinas y demás.

(Vea también: Las 3 jugadas que están afectando a quienes buscan casa en Colombia: tenga mucho cuidado).

“Si prestan el servicio de alquiler de parqueaderos, zonas comunes, salones comunales, piscina; ahí están prestando un servicio por parte de un tercero y en consecuencia es un servicio que está prestándose y por eso está gravado por el IVA”, detalló Peralta en diálogo con Blu Radio.

Asimismo, explicó que para los conjuntos que incluyen el cobro de zonas comunes en el valor de la administración no aplica el nuevo tipo de gravamen.

Lee También

“Si el conjunto cobra por esos servicios a los copropietarios, ahí hay una prestación de servicio y en consecuencia se causa el IVA y los copropietarios que usen esos servicios deberán pagar el IVA correspondiente. […] Si en el conjunto usted paga su cuota de administración y no debe pagar adicional por usar los servicios, ahí no hay prestación de servicio, porque la cuota de administración no implica prestación de servicios. Si en el conjunto deciden cobrar de manera separada la prestación de servicios para quienes quieran usarlos, ahí sí hay una prestación de servicio gravado con IVA”, añadió Peralta en ese medio.

Así las cosas, solamente ciertos conjuntos y edificios deberán cumplir con los lineamientos de declarar y pagar el IVA por prestar esos servicios.

Dian visitaría edificios y conjuntos en Colombia

Con el fin de verificar que se estén cumpliendo las normativas, la entidad no descarta visitar propiedades horizontales y así revisar que se esté pagando lo debido en materia de IVA.

“De momento no tenemos previstas visitas de control a los conjuntos residenciales. Sin embargo, puede que eventualmente la Dian haga estas visitas. El año pasado nos reunimos con representantes legales de conjuntos y reclasificamos 1.200 conjuntos residenciales en la responsabilidad de declarar y pagar el IVA. Estamos reclasificando a 90 contribuyentes que no actualizaron esta responsabilidad en el RUT”, sentenció en esa emisora.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de economía hoy aquí.