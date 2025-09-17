Juan Antonio Pardo, presidente de Prodesa, describió en Portafolio este período complicado como “las tres tormentas”. Entre 2022 y 2023, la industria enfrentó recortes en subsidios, alzas drásticas en tasas de interés y una inflación desbordada en insumos de construcción.

Por fortuna, en 2025, el mercado muestra un repunte, con un crecimiento en ventas superior al 20 % frente a 2023, según Prodesa, y un panorama optimista para 2025 y 2026, según un informe.

Las tres tormentas que golpearon al sector inmobiliario

Entre 2022 y 2023, el sector enfrentó múltiples crisis. La primera fue el recorte de subsidios al programa Mi Casa Ya, resultado de ajustes fiscales del Gobierno Nacional, que redujo el apoyo a familias de bajos ingresos.

La segunda tormenta fue el aumento de las tasas de interés hipotecarias, que pasaron de niveles por debajo del 10 % a duplicarse en pocos meses, según el Banco de la República, encareciendo los créditos para vivienda.

La tercera fue el impacto de los rezagos logísticos pospandemia y una inflación de insumos que superó el 20 % en algunos materiales, según el Dane.

“Cuando a una familia le duplican el costo del crédito hipotecario, le duplican también el valor de la vivienda. Si a eso se suma el aumento de materiales y la reducción de subsidios, el resultado es una caída inevitable de la demanda”, explicó Pardo en el rotativo.

El panorama comenzó a cambiar en 2024. Alcaldías de ciudades como Bogotá, Barranquilla, Cali y Villavicencio destinaron recursos locales para subsidios, compensando parcialmente la reducción de Mi Casa Ya.

A esto se suma la respuesta del sistema financiero, con tasas hipotecarias por debajo del 10 %, un nivel históricamente bajo, según el Banco de Bogotá.

Además, la inflación de insumos se estabilizó cerca del 0 % en 2024, permitiendo a constructoras como Prodesa recuperar márgenes.

