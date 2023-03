El borrador de la reforma laboral tiene importantes cambios para muchos trabajadores en Colombia, en especial para aquellos que están contratados en miles de empresas del país porque ellos recibirían más dinero por trabajar en ciertos horarios.

Sin embargo, no ayuda en el fondo a la mayoría de los colombianos que, según expresó el presidente Gustavo Petro hace unos meses, son aquellos que se mueven en la informalidad.

Estas personas no son tan mencionadas en esta reforma laboral. Aunque el texto sí los incluye en el artículo 1 (principios constitucionales del derecho laboral), el artículo 45 (eliminación de la violencia y el acoso en el mundo laboral) y el artículo 343 (derechos de asociación) en ninguno de ellos se ataca directamente esa dificultad.

Entre los trabajadores informales que sí son beneficiados con estos cambios están los que consiguen su sustento diario con aplicaciones de transporte o domicilios, pero está enfocado en otros avances, no en su salario.

De ser aprobada la propuesta del Gobierno y algunos gremios, todos los trabajadores que gana el salario mínimo se verían beneficiados desde enero del próximo año, pero aquellos que se mueven en la economía informal no tendrían este beneficio, al menos no por obligación.

Entre los empleos que no ganarían más dinero están los vendedores informales, los de los locales de barrio o de grandes comercios que no tiene contrato (San Andresitos, plazas de mercado, etc), los peluqueros y muchos más en los que se hacen acuerdos de palabras sin contrato laboral.