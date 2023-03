La reforma laboral del Gobierno de Gustavo Petro sigue dando de qué hablar, sobre todo en materia de los salarios en Colombia.

(Lea también: Estos colombianos solo trabajarán seis horas al día, si aprueban la reforma laboral)

El articulado ya tiene un primer borrador que sigue en discusiones en la mesa del Gobierno, empresarios y sindicatos, pero también de la población.

En la reforma laboral se detalla, entre otros, que se vienen cambios para la jornada de trabajo, los pagos de recargos y los contratos.

Pero también hay un artículo que tendrían efectos directos en los millones de trabajadores colombianos, en particular por los salarios en Colombia.

Representantes del Gobierno, empresarios y trabajadores buscan acuerdos para la reforma laboral 2023. Foto: MinTrabajo.

Hoy en día, estos ingresos son fijos y se incrementan anualmente si se trata de empleados del sector público.

Esto, con base en los acuerdos que realizan los sindicatos de trabajadores del Estado con miembros del Gobierno, en negociaciones que se dan cada año.

No obstante, para el sector privado, la norma señala que solo se les debe incrementar a quienes reciben un salario mínimo, lo cual se hace efectivo cada primero de enero.

Esta situación sería cambiada por la reforma laboral del Gobierno, o por lo menos con lo que muestra el borrador publicado.

Según el documento, se incluiría un parágrafo al artículo del Código Sustantivo del Trabajo, en el cual se ajusta la norma sobre salarios en Colombia.

Incremento anual de salarios

Así las cosas, además de lo que definan empleadores y trabajadores sobre sus ingresos, habrá una obligación de hacer incrementos cada año.

“Todo trabajador tiene derecho a que su salario, si es superior al salario mínimo legal, sea incrementado en un porcentaje por lo menos igual al que tenga el IPC causado al 31 de diciembre”, señala el borrador de reforma laboral.

Actualmente, los incrementos salariales obligatorios solo aplican para quienes reciben un salario mínimo mensual. Imagen de Carlos Andrés Ruiz Palacio en Pixabay

Y agrega que esta alza será aplicada “retroactivamente al primero de enero de cada año”.

Eso sí, en caso de que haya un acuerdo individual o colectivo para tener un incremento mayor, este último tendrá predominancia.

(Vea también: Reforma laboral llega como caída del cielo para trabajadores y permitirá jornada flexible)

En plata blanca, la reforma laboral haría que los salarios en Colombia suban cada año por lo menos en una cifra equivalente a inflación.

Por ejemplo, si una persona recibía $ 2 millones el año pasado, tendría obligatoriamente un incremento de $ 262.400 en 2023, ya que el IPC fue de 13,12 % en 2022.

Esto no sucede hoy en día pues cada empleador tiene la discrecionalidad de subir o no los pagos de sus trabajadores, siempre y cuando no reciban un salario mínimo mensual.